сегодня



MEGADETH записывают 18 песен



Лидер MEGADETH Dave Mustaine в рамках стрим-трансляции "The Metal Tour Of The Year" рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:



«Dirk и David закончили запись своих партий. И это, быть может, одна из самых сильных наших записей, по крайней мере, по продолжительности. Другие пластинки, что мы делали, были разной продолжительности, по одному из контрактов мы были обязаны предоставить лейблу восемь песен, другому лейблу — одиннадцать. Так что нам всего-то надо было записать одиннадцатитрековый альбом, и всё готово. Но это не путь для старого дядюшки Дэйва.



Так что мы отправились в студию, начали работать, и в итоге сочинили пятнадцать оригинальных тем. И когда мы дошли до конца, я сказал: "Чёрт, мы ведь совсем забыли про кавер-версии". Мы хотели сделать несколько каверов для этой пластинки. "Вот же ж... И что будем делать? Будем обсуждать или..." Да, мы решили обсудить. В итоге у нас 18 песен, а затем мы вспомнили, что забыли ещё об одной теме, которая является часть другого трека, так что у нас их 19. Мы выкинули один кавер, так что теперь у нас будет 18-песенный альбом, который мы и представим».



На вопрос о музыкальной направленности пластинки Dave ответил:



«Я думаю, что это одна из наших лучших четырёх записей. Она встанет в ряд с "Countdown [To Extinction]", "Rust In Peace" и, быть может, "Peace Sells". Я бы ещё назвал и "Dystopia", так что она одна из пятёрки лучших.



Если честно, то это уже утомляет, когда каждый первый при выходе пластинке говорят: "О, это моя лучшая запись", потому что... ну мы все так говорим. Когда мы выпускаем новый альбом, мы рассказываем: "Это моя любимая, и всё в таком духе". Я к тому, что это очень хорошая запись, но других слов насчёт неё у меня нет, так что...»













+3 -0



( 4 ) просмотров: 423