Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*

DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 165

*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 132
*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 54
*С Новым годом! 40
*Новое видео DEXCORE 25
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



3 янв 2022 : 		 Использует ли лидер MEGADETH Т.О.М.?

27 дек 2021 : 		 Фрагмент нового трека MEGADETH

21 дек 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о неприятной шутке жены на день рождения

17 дек 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет хит Нэнси Синатры

9 дек 2021 : 		 KIKO LOUREIRO: «Я мог бы сделать видео того, чему научился у членов MEGADETH»

8 дек 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH уже почти

7 дек 2021 : 		 Первая раскраска MEGADETH

3 дек 2021 : 		 Крипта от MEGADETH

26 ноя 2021 : 		 Является ли "Youthanasia" самой личной песней для лидера MEGADETH?

22 ноя 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет весной

12 ноя 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о любимых соляках

4 ноя 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH

1 ноя 2021 : 		 DAVID ELLEFSON просил не менять его партии на новом альбоме MEGADETH

30 окт 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Таких музыкантов, как MARTY и KIKO, очень мало»

26 окт 2021 : 		 У бывшего басиста нет копии своих партий нового альбома MEGADETH

23 окт 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1990 года

21 окт 2021 : 		 Гитарист MEGADETH приглашает за кулисы

19 окт 2021 : 		 Музыканты PROTEST THE HERO и HAKEN исполняют MEGADETH

18 окт 2021 : 		 Лидер MEGADETH задул свечу

30 сен 2021 : 		 JAMES LOMENZO «отлично проводит время» с MEGADETH

16 сен 2021 : 		 Фронтмен MEGADETH дал совет гитаристам: «Делайте всё правильно или не делайте вообще»

13 сен 2021 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

9 сен 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «У Lars'a что, денег мало, что он попёр на Napster?»

3 сен 2021 : 		 Обучающее видео от лидера MEGADETH

31 авг 2021 : 		 MEGADETH сыграли в родном городе бывшего басиста

29 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Использует ли лидер MEGADETH Т.О.М.?



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего интервью гитаристом MEGADETH Kiko Loureiro ответил на вопрос о том, использует ли его босс Dave Mustaine теоретические основы музыки при создании материала:

«Нет. Он вообще не использует теорию — вообще.

Вы должны понимать, что все люди разные. Творец может сыграть что-то и просто представить себе горы, море, ад, войну — представить себе эти вещи, эти звуки. Он может связать этот рифф с пулемётом или может связать этот рифф с разрывом бомбы, как в случае с MEGADETH. Но он может сыграть аккорд и представить себе гору, солнце, парус — что угодно. Поэтому некоторые люди именно такие. Другим людям нужна теория — им нужны названия, им нужно, чтобы всё было организовано и имело смысл. Вот почему некоторые люди привязываются к теории и любят её. Я люблю теорию. Другим людям теория не нужна, чтобы сочинять, творить, потому что всё дело в воображении. И, конечно, основные вещи они могут знать — "О, это мажорный аккорд", "Это минорный аккорд", "Это название нот, например, E, A, D", но в конечном итоге это не имеет никакого значения.

Итак, использует ли Dave Mustaine Т.О.М.? Нет, не использует».

Does DAVE MUSTAINE Use Music Theory To Compose MEGADETH Music? KIKO LOUREIRO Responds





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

WahrandPhain


3 янв 2022, 20:52		Кто знает, использовал ли ТОМ Пигги из Войвод?

nabastak_


3 янв 2022, 21:21		Что за том еще ? Я думал, это tuneomatic)


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1740

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом