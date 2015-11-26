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Использует ли лидер MEGADETH Т.О.М.?



В рамках недавнего интервью гитаристом MEGADETH Kiko Loureiro ответил на вопрос о том, использует ли его босс Dave Mustaine теоретические основы музыки при создании материала:



«Нет. Он вообще не использует теорию — вообще.



Вы должны понимать, что все люди разные. Творец может сыграть что-то и просто представить себе горы, море, ад, войну — представить себе эти вещи, эти звуки. Он может связать этот рифф с пулемётом или может связать этот рифф с разрывом бомбы, как в случае с MEGADETH. Но он может сыграть аккорд и представить себе гору, солнце, парус — что угодно. Поэтому некоторые люди именно такие. Другим людям нужна теория — им нужны названия, им нужно, чтобы всё было организовано и имело смысл. Вот почему некоторые люди привязываются к теории и любят её. Я люблю теорию. Другим людям теория не нужна, чтобы сочинять, творить, потому что всё дело в воображении. И, конечно, основные вещи они могут знать — "О, это мажорный аккорд", "Это минорный аккорд", "Это название нот, например, E, A, D", но в конечном итоге это не имеет никакого значения.



Итак, использует ли Dave Mustaine Т.О.М.? Нет, не использует».







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