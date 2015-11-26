30 ноя 2020



Басист MEGADETH : «Новая музыка в новом году»



Басист MEGADETH David Ellefson в интервью Decibel Geek рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:



«Основа для песен готова. Сейчас идёт работа над наложениями и всем остальным, и я полагаю, что в 2021 году вы услышите новую музыку MEGADETH — надеюсь, что полный альбом, потому что туры вновь начнутся, и мы сможем выпустить альбом перед гастролями — теми, что были перенесены. Это надежды. Вот и всё, что я пока могу сказать на этот счёт, — просто потому, что ещё не всё доделано, так что сложно говорить и обсуждать какую-то конкретику».













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