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*METALLICA почти месяц занята сочинением 51
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Megadeth

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30 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Новая музыка в новом году»

28 ноя 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Работаем каждый день»

27 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Всевышний познакомил меня с Dave'ом»

10 ноя 2020 : 		 Барабанщик MEGADETH заявил, что с Dave'ом Mustaine'ом «очень круто работать» в студии

7 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH заявил, что его всё ещё чмырят непрофессиональные басисты за игру медиатором

16 окт 2020 : 		 Drum-cam от бывшего барабанщика MEGADETH

15 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Между мной и Dave'ом есть химия»

14 окт 2020 : 		 Менеджер Ника Менцы крошит батон на лидера MEGADETH

8 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «У нас получилась классная пластинка»

7 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы сейчас заняты соло»

5 окт 2020 : 		 Гитарист WARRANT собирался в MEGADETH

5 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH — об иске басиста на 18,5 миллионов

2 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON о предстоящем альбоме MEGADETH: «Песни просто потрясающие»

30 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE не будет писать песни про коронавирус

28 сен 2020 : 		 Новые вина от лидера MEGADETH

27 сен 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о выступлениях MEGADETH с гитаристом SLAYER

25 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE — о споре насчёт авторства песен в MEGADETH

19 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH не знал, почему ему больно

18 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы всем обязаны METALLICA»

17 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Как бы мне ни был противен Chris Poland, он был отличным гитаристом»

15 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым»

10 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Реюнион MEGADETH не случился из-за денег»

9 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мне было так обидно читать всё дерьмо, что вылил на меня Ник перед смертью»

30 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

28 авг 2020 : 		 Бывший басист MEGADETH заявил, что босс Spotify должен сидеть в тюрьме

24 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
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|||| 30 ноя 2020

Басист MEGADETH: «Новая музыка в новом году»



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Басист MEGADETH David Ellefson в интервью Decibel Geek рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:

«Основа для песен готова. Сейчас идёт работа над наложениями и всем остальным, и я полагаю, что в 2021 году вы услышите новую музыку MEGADETH — надеюсь, что полный альбом, потому что туры вновь начнутся, и мы сможем выпустить альбом перед гастролями — теми, что были перенесены. Это надежды. Вот и всё, что я пока могу сказать на этот счёт, — просто потому, что ещё не всё доделано, так что сложно говорить и обсуждать какую-то конкретику».

DAVID ELLEFSON: New MEGADETH Music Will Arrive In 2021





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