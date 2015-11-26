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Megadeth

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31 авг 2021 : 		 MEGADETH сыграли в родном городе бывшего басиста

29 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

28 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH приглашает за кулисы

26 авг 2021 : 		 MEGADETH выходят на WAX Blockchain

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23 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

20 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Когда я собирал группу, я хотел, чтобы это была более металлическая версия METALLICA»

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2 авг 2021 : 		 Новый рифф от MEGADETH

25 июл 2021 : 		 Название нового альбома MEGADETH

13 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Пасторам здесь не место»

12 июл 2021 : 		 Угадай басиста MEGADETH

9 июл 2021 : 		 MEGADETH переписали партии пастора

5 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH подорожал

2 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH за 150

30 июн 2021 : 		 Новый релиз MEGADETH выйдет летом

28 июн 2021 : 		 CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь»

18 июн 2021 : 		 Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбоме MEGADETH

4 июн 2021 : 		 Бывший продюсер MEGADETH: «Не могу развидеть видео с David'ом»

3 июн 2021 : 		 JASON NEWSTED в MEGADETH? Зачем ему это

30 май 2021 : 		 Лидер MEGADETH продаёт машину

26 май 2021 : 		 Вспоминая барабанщика MEGADETH

26 май 2021 : 		 MEGADETH выступят на фестивале SLIPKNOT

24 май 2021 : 		 MEGADETH и David всё
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MEGADETH сыграли в родном городе бывшего басиста



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Видео с выступления MEGADETH, состоявшегося 29 августа в Финикcе, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Hangar 18

02. Take No Prisoners

03. She-Wolf

04. The Conjuring

05. A Tout Le Monde

06. Trust

07. Conquer Or Die!

08. Dystopia

09. Tornado Of Souls

10. Symphony Of Destruction

11. Peace Sells

Encore:

12. Holy Wars... The Punishment Due

Watch MEGADETH Play Sold-Out Concert In DAVID ELLEFSON

















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КомментарииСкрыть/показать 6 )

Наугад


31 авг 2021, 11:47		На второй минуте "Симфонии разрушения" у Рыжего спиздили медиаторы. Его реакция бесценна - он, кажется, даже вообще не понял что произошло...

Санчез


31 авг 2021, 11:58		Наугад, ахахахахахах

Saint Portnoy


31 авг 2021, 12:05		"На второй минуте "Симфонии разрушения" у Рыжего спиздили медиаторы. "

- это был Пастор

Санчез


31 авг 2021, 12:05		>- это был Пастор
месть страшна...бойся, Рыжий

НELLECTOR


31 авг 2021, 12:30		Маленький тайком дрочить приходил?

olly71


31 авг 2021, 12:50		Мне показалось или нет что он подпрааил на ходу немного текст Симфонии разрушения ввиду событий произошедших на сцене во время исполнения этой песни.


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