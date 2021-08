сегодня



MEGADETH сыграли в родном городе бывшего басиста



Видео с выступления MEGADETH, состоявшегося 29 августа в Финикcе, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Hangar 18



02. Take No Prisoners



03. She-Wolf



04. The Conjuring



05. A Tout Le Monde



06. Trust



07. Conquer Or Die!



08. Dystopia



09. Tornado Of Souls



10. Symphony Of Destruction



11. Peace Sells



Encore:



12. Holy Wars... The Punishment Due





































