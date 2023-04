сегодня



STEVE DIGIORGIO — о работе с MEGADETH: «Это был потрясающий опыт»



Во время выступления в подкасте "Into The Combine" басист Steve DiGiorgio рассказал о своей работе над последним альбомом MEGADETH "The Sick, The Dying... And The Dead!":



«Что касается риффов, я знаю этот стиль, так что это не была эксцентричная, брутальная, техничная дэт-металлическая группа, которая никогда не повторяет ни одной мелодии. У меня были знания на этот счёт, но я понял... Учитывая мою биографию и мой путь, который привёл меня сюда, я не был готов к тому, чтобы оказаться на такой большой арене. Давление было огромным. И, возможно, многое из этого было самовнушением, но это заставляло меня быть на высоте. Я упорно трудился и хотел оставить хороший след. Я хотел, чтобы Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] гордился своим решением. Он выбрал меня и сказал мне по телефону, что у него нет списка других басистов, к которым он мог бы обратиться: "Если ты не сможешь, то у меня нет других вариантов. Я должен начать всё сначала". И когда я поговорил с ним по телефону, я подумал: "Ёшки-матрёшки! Это грандиозно. Это я". Поэтому я решил перестать говорить: "Почему я?" и подумал: "Ладно. Это я. Поехали. Давайте сделаем всё как надо".



Это было брутально. Но самое классное, что [Dave] относился ко мне просто замечательно. Он дал мне абсолютно все возможности для разучивания материала. Я не могу сказать, что я не слышал песен до того, как пришёл [в студию], потому что он прислал мне папку, и я мог послушать песни. Даже просто попросив меня сделать это, они уже были на определённом этапе, так что это не было что-то из серии: "Через четыре месяца мы..." Нет. Это было что-то вроде: "Как только ты скажешь "да", приезжай". Так что у меня не было времени, чтобы сесть и что-нибудь придумать. Да и не очень-то хотелось. Я имею в виду, это MEGADETH, так что на этом альбоме не могло быть что-то вроде "Individual Thought Patterns" [DEATH]. Я не настолько наивен. Я подумал: "Я собираюсь работать с MEGADETH. Я более-менее знаю, чего он хочет. Он хочет бас в стиле MEGADETH". Но он выбрал меня. Поэтому я сказал: "Посмотрим, чего он хочет". Так что я пришёл совершенно неподготовленным и решил узнать, чего он хочет. И он был чертовски хорош.



Многие люди говорили — и я слышал это, и вы, вероятно, тоже слышали об этом — истории о Dave'e на слуху. Из своего опыта я не могу подтвердить ничего из этого, потому что я пробыл в студии около 13 дней. И каждый день, что я там находился, он был потрясающим. Мы отлично ладили. Мы отлично играли. Он направлял меня, но когда всё было готово, он дал мне знать об этом. Мы друг друга поздравляли, обнимались и устроили праздничный ужин. Я хотел приготовить для него еду, но когда ты играешь на басу, ты должен играть на басу. Так что однажды вечером мне удалось это сделать — они работали над чем-то другим, и я кое-что приготовил, так что у нас был хороший праздник в честь DiGiorgio.



Но всё прошло очень хорошо. Dave был очень щедр, очень любезен. Он дал мне свободу действий. И я сказал ему прямо: "Слушай, я хочу использовать медиатор. Я знаю, что мне нужно использовать медиатор, но я не очень хорошо владею им. Это не моя сильная сторона". Я играю преимущественно без медиатора. Я использую медиатор в песнях TESTAMENT время от времени. Это больше похоже на нечто ново. Это идёт на пользу звучанию. Есть песня [TESTAMENT] под названием "Electric Crown" — в ней как раз есть такой приём. Я использую медиатор в этой песне и ещё в нескольких других. Так что в одном проценте случаев я использую медиатор. Я использую медиатор в одной песне просто для эффекта, но очень мало. И я сказал Dave'y об этом: "Надеюсь, у нас не случится провал". А он ответил: "Что бы у тебя ни получилось, это то, что нам нужно". Так что я сделал небольшую смесь. Многие из скоростных вещей я смог записать таким образом, и это была большая часть... И он не следил за мной особо, так что иногда я клал медиатор и играл. И я видел, как он кивает одобряюще: "Хорошо, это звучит неплохо". Так что есть несколько моментов, когда я сделал всё таким образом. Но он говорил: "Делай так, как тебе удобно". И вот все эти вопросы: "Был ли он тираном в студии? Заставлял ли он тебя что-либо делать?" Нет, с ним было чертовски здорово работать. Так что всё оказалось круто. Это был офигенно потрясающий опыт. Я ущипнул себя, когда уезжал из студии, подумав: "Чёрт подери. Я сделал это. Я выбрался живым". Но это было самовнушение. Я не имел в виду "Я выбрался живым..." Они позаботились о том, чтобы со мной всё было в порядке. Они как следует позаботились обо мне. Команда менеджеров, Dave, его звукоинженер Chris и его помощник Brian — все были великолепны. И я могу об этой сессии сказать только хорошее. Всё было сделано за две недели. И всё прошло отлично».







+1 -0



просмотров: 124