Басист MEGADETH — о смерти Ника Менцы



В рамках недавнего интервью басист MEGADETH David Ellefson ответил на вопрос о том, как он узнал о смерти Ника Менцы:



«Мы были в Олбани в туре, Dave посреди ночи позвонил и сказал: "О боже, Ник мёртв". Я такой: "Чего? Кто это?" (была середина ночи). И он ответил: "Чувак, мне только что сказал об этом сын", и я: "О боже". Это было очень больно.



Слушайте, несмотря на то, что не работало музыкально, в деловом вопросе, в остальном это как братство. И я думаю, что особенно между этими двумя — Ником и Dave'ом, они были большими приятелями, чем кто-либо ещё. Мы с Ником были братья по здоровью, назовём это так, играли в теннис, гоняли на велике, когда я протрезвел, он во всём этом был очень хорош. Но Dave и Ник были братья по рок-н-роллу... Они могли тусить, у них была классная дружба, как-то так».



На вопрос о том, почему же рениюон "Rust In Peace" так и не случился, он ответил:



«Мы с Ником тусили года за полтора до [его смерти]. Тогда мы вновь сошлись, он приехал в Fallbrook, где у Dave'a была студия. Мы джемовали, мы хотели посмотреть, можем ли мы сделать реюнион состава "Rust In Peace". И могу сказать, что чем больше было амбиций, тем меньше связи. Это было как тусить с бывшей подружкой. Ты помнишь, что между вами было хорошего, но по ряду причин былой магии уже нет. Забавно, я только что услышал песню HALL & OATES "You've Lost That Lovin' Feeling". Вот тут всё то же самое, этого просто не могло случиться».



















