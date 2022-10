сегодня



Гитарист MEGADETH заявил, что у него отличные отношения с DAVE'ом MUSTAINE'ом



В новом интервью Анне Эриксон из Audio Ink Radio гитарист бразильского происхождения Kiko Loureiro, присоединившийся к MEGADETH в 2015 году, рассказал о своих отношениях с лидером и основателем группы — Dave'ом Mustaine'ом:



«Я думаю, что между нами есть взаимопонимание. Я всегда стараюсь работать на благо группы, потому что Dave — это MEGADETH. Это его детище, его страсть. Всё, что он делал в своей карьере, в своей жизни, всегда было связано с MEGADETH. Я с группой уже семь лет, и если я посвящаю себя тому, чтобы сделать всё самое лучшее для MEGADETH, я знаю, что Dave будет меня уважать, и тогда мы сможем очень хорошо поладить, так как я тоже забочусь о его детище. Поэтому я делаю всё возможное, чтобы добиться отличного результата с MEGADETH на сцене, на альбомах, в продвижении группы, благодаря этому создаётся отличная атмосфера для общения, здоровая атмосфера, безопасное место для обсуждения идей. Потому что мы обсуждаем идеи. Даже если я не согласен с Dave'ом, я чувствую себя комфортно, не соглашаясь с ним, потому что люди не часто так делают, иногда они боятся его. Но на самом деле я чувствую, что ему нравится, когда ты выражаешь свою точку зрения, отличную от его, на благо группы. Так что у меня нет с ним никаких проблем — у нас отличные отношения».



На вопрос о том, считает ли он, что у MEGADETH ещё большой потенциал по выпуску новых музыкальных альбомов, Kiko ответил:



«Да. Я думаю, что эта запись [последний альбом группы "The Sick, The Dying... And The Dead!"] показывает, что MEGADETH живы, креативны и сильны. Это один из самых распространённых комментариев, которые я слышу и читаю: "Вот это да. Группа всё ещё выпускает отличную музыку, агрессивную, быструю, энергичную". Мы не просто возвращаемся и вечно играем старые песни. Мы показываем, что у нас много энергии, творческой энергии. Поэтому я верю, что мы можем продолжать делать это долгое время. Некоторые группы не делают этого — они просто продолжают играть старые песни вечно. Так что, я думаю, этот альбом вышел, чтобы доказать всё это, а реакция с продажами, прослушиваниями и социальными сетями показывает, что люди рады видеть новый хороший материал от легендарных групп».







