Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Возвращение THE KOVENANT 27
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 25
*Новое видео THE HALO EFFECT 16
*Лидер THERION о планах на будущее 14
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 14
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 13
*IHSAHN: «Смысла в новом альбоме EMPEROR нет» 11
*ROB ZOMBIE нашел басиста 11
*Видео с текстом от TALISMAN 10
*Новая песня MASTERPLAN 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Возвращение THE KOVENANT 27
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 25
*Новое видео THE HALO EFFECT 16
*Лидер THERION о планах на будущее 14
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 14
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



3 фев 2024 : 		 DAVID ELLEFSON скучает по MEGADETH

29 янв 2024 : 		 MEGADETH три раза отыграют в Аргентине

13 янв 2024 : 		 KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH: «Люди, у которых нет детей, не поймут»

11 янв 2024 : 		 KIKO LOUREIRO предлагал вернуть MARTY FRIEDMAN'a в MEGADETH

23 дек 2023 : 		 Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попасть из пункта А в пункт Б, не потратив кучу денег»

19 дек 2023 : 		 Фигурка MEGADETH зимой

16 дек 2023 : 		 Лидер MEGADETH готов претендовать на место в Голос 80+

7 дек 2023 : 		 Новые NFT от MEGADETH

30 ноя 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Концептуальный альбом не про меня»

30 ноя 2023 : 		 KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH

22 ноя 2023 : 		 Новый гитарист MEGADETH готов зажигать

21 ноя 2023 : 		 MEGADETH смогут и без Kiko

20 ноя 2023 : 		 KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH

13 ноя 2023 : 		 Лидер MEGADETH официально дед

11 ноя 2023 : 		 Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине

17 окт 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH исполняет "Take No Prisoners"

16 окт 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

9 окт 2023 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH о Dave Mustaine: «Dave очень серьёзно относится к группе — я бы сказал, почти по-военному»

8 окт 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...»

7 окт 2023 : 		 Лидер MEGADETH хвалит новенького

2 окт 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

1 окт 2023 : 		 Лидер MEGADETH о напряжённых отношениях с бывшими участниками

30 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников

27 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о временном гитаристе: «Он играет почти как Marty»

23 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

20 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID ELLEFSON скучает по MEGADETH



zoom
В новом интервью The Metal Voice на выставке NAMM в Анахайме, Калифорния, бывшего басиста MEGADETH David'a Ellefson'a спросили, обращался ли к нему Dave Mustaine после того, как Ellefson'a уволили из группы. Он ответил:

«Нет. Нет, ни разу. Он не выходил на связь».

На вопрос о том, скучает ли он по MEGADETH, David ответил:

«Конечно. Ведь это и моя группа тоже. Я помог её основать. Но тут нужно внести ясность.

Конечно, есть вещи, по которым я скучаю: фанаты, выступления, шоу. И я наслаждаюсь гастролями. Я воин дорог. Я жажду странствий. Для меня удача в жизни — гастролировать, а не сидеть дома. Я пробовал это делать, и мне становилось скучно примерно через месяц. Я никудышный игрок в гольф и ни черта не умею кататься на сёрфе, так что я с тем же успехом могу быть в туре и играть. Конечно, это можно связать с грандиозными выступлениями, но у MEGADETH не всегда были крутые концерты. Мы начинали так же, как и все остальные: с маленьких концертов. Так что я знаю всё с самого низа до самого верха и то, что было в промежутке между ними. Но, честно говоря, я очень счастлив и очень доволен всем, что делаю сейчас. Я всегда говорю, что создаю музыку, которая мне нравится, с людьми, которые мне нравятся. Я ощущаю себя нормально в своём возрасте, на этом этапе, когда у меня уже есть "Грэмми". Для меня важнее всего на данном этапе жизни получать удовольствие от того, что я делаю, и от того, с кем я это делаю».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 88

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом