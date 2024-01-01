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DAVID ELLEFSON скучает по MEGADETH



В новом интервью The Metal Voice на выставке NAMM в Анахайме, Калифорния, бывшего басиста MEGADETH David'a Ellefson'a спросили, обращался ли к нему Dave Mustaine после того, как Ellefson'a уволили из группы. Он ответил:



«Нет. Нет, ни разу. Он не выходил на связь».



На вопрос о том, скучает ли он по MEGADETH, David ответил:



«Конечно. Ведь это и моя группа тоже. Я помог её основать. Но тут нужно внести ясность.



Конечно, есть вещи, по которым я скучаю: фанаты, выступления, шоу. И я наслаждаюсь гастролями. Я воин дорог. Я жажду странствий. Для меня удача в жизни — гастролировать, а не сидеть дома. Я пробовал это делать, и мне становилось скучно примерно через месяц. Я никудышный игрок в гольф и ни черта не умею кататься на сёрфе, так что я с тем же успехом могу быть в туре и играть. Конечно, это можно связать с грандиозными выступлениями, но у MEGADETH не всегда были крутые концерты. Мы начинали так же, как и все остальные: с маленьких концертов. Так что я знаю всё с самого низа до самого верха и то, что было в промежутке между ними. Но, честно говоря, я очень счастлив и очень доволен всем, что делаю сейчас. Я всегда говорю, что создаю музыку, которая мне нравится, с людьми, которые мне нравятся. Я ощущаю себя нормально в своём возрасте, на этом этапе, когда у меня уже есть "Грэмми". Для меня важнее всего на данном этапе жизни получать удовольствие от того, что я делаю, и от того, с кем я это делаю».







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