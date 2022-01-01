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Megadeth

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10 фев 2022 : 		 DAVE MUSTAINE исполняет тему MEGADETH

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22 ноя 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет весной

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DAVE MUSTAINE исполняет тему MEGADETH



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Видео исполнения DAVE'ом MUSTAINE'ом темы MEGADETH "99 Ways To Die" в рамках Rock 'N' Roll Fantasy Camp доступно для просмотра ниже. К Dave'y присоединилась гитариста VIXEN Brittany Denaro (a.k.a. Britt Lightning).

Watch DAVE MUSTAINE Perform MEGADETH

















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