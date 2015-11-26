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Megadeth

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DAVE LOMBARDO мог попасть в MEGADETH в 1987 году



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DAVE LOMBARDO в рамках интервью в программе "Speak N' Destroy" рассказал о том, что мог оказаться в MEGADETH в качестве замены Гару Самуэльсону:

«Забавная тема — я должен был прийти в MEGADETH после того, как впервые ушёл из SLAYER в 1986 году... Всё было очень тайно и, быть может, Dave этого уже и не помнит. Но они играли на разогреве перед ALICE COOPER в поддержку "Peace Sells". И я пришёл на Long Beach Arena в 1987-м, встретился с парнями. И полагаю, что основной проблемой в то время было то, что когда я увидел ребят, они выглядели не очень здоровыми. Я думаю, это был очень мрачный период для них. И я слышал слухи о наркотиках и тому подобном. Я не был святым, но я держал всё под контролем, а они совсем не выглядели для меня здоровыми. Я не видел для себя привлекательного пути.

И действительно, Гар Самуэльсон умер [в 1999 году], он был потрясающим барабанщиком.

MEGADETH и SLAYER играли много раз вместе, так что да — я просто не видел, чтобы всё шло хорошо. И тогда я, конечно, переосмыслил свою позицию, и под небольшим давлением от [продюсера SLAYER] Рика Рубина я вернулся [в SLAYER]».

DAVE LOMBARDO: How I Almost Joined MEGADETH In 1987





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Dichlofos


21 янв 2021, 16:32		Видать в те годы в Меге совсем лютый нарколыжный шалман творился. Не в курсе подробностей тяжёлого "творческого пути" Мастейна, но судя по всему Рыжему в целом повезло, что он ещё жив.

olly71


21 янв 2021, 17:48		В докуметальном фильме Мастейн сам говорил что в те годы они ежедневно тратили по 500 баксов на наркоту . Это очень много ...

гладиатор


21 янв 2021, 17:58		Если не ошибаюсь, Мастейн пережил клиническую смерть в 90-х. Так что да, они были на грани


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