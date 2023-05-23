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*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
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Megadeth

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Бывший из MEGADETH — о провале реюниона RIP



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Барон Силэнда в интервью Metal Wani ответил на вопрос, почему провалилась идея реюниона состава "Rust In Peace" в 2014 году:

«В общем, эта идея исходила от руководства. Я сказал Dave'у: "Чувак, мы должны притормозить с этим". Потому что, во-первых, мы только отыграли концертную программу "Rust In Peace"... Мы гоняли её целый год, когда я вернулся в группу в 2010 году. Мы записали концертный альбом в Palladium в Голливуде. Он был сыгран невероятно хорошо с тем составом, который был тогда, с Shawn'ом Drover'ом и Chris'ом Broderick'ом. И я сказал ему: "Слушай, мы не можем вернуть старых участников и звучать хуже, чем мы только что звучали". И опять же, с того момента, как в группе были Marty и Ник, они находились в совершенно разных музыкальных плоскостях. У Ника были некоторые проблемы со здоровьем, и вскоре после этого — прошло всего ничего времени — через год он, к сожалению, скончался. В общем, у него были проблемы со здоровьем.

Для барабанщиков жизнь тяжелее, потому что барабанщики должны быть очень физически выносливыми. Особенно играя в жёстких, трэшевых группах, — это сильно сказывается на них. И чтобы они вернулись, набрав форму и просто чертовски хорошо играли, так же хорошо или даже лучше, чем они играли 10 или 15 лет назад — ух, это очень тяжело! Это как со спортсменами. Представьте себе, что вы снова выходите на поле и играете в хоккей, или выступаете перед болельщиками и берёте большие шлемы, как в дни вашей славы; это довольно сложно, особенно с учётом, что вы становитесь всё старше и старше. Так что этому не суждено было случиться».




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23 май 2023
gravitgroove
Нормально его так занесло на повороте!

просмотров: 779

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