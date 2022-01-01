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Megadeth

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JAMES LOMENZO: «Я рад, что David вернулся в MEGADETH в 2010»



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JAMES LOMENZO в рамках недавней беседы рассказал, почему он ушел из MEGADETH:

«После трех или четырех лет в MEGADETH вернулся David Ellefson. И я, как и вы, был очень рад этому, потому что я всегда был фанатом MEGADETH. Я один из тех сумасшедших парней, которые, типа, хотят, чтобы это была оригинальная группа. Я всегда хочу, чтобы это была именно первоначальная группа; это своего рода образ мышления, на котором я вырос. Однако вместо этого мне пришлось занять место бас-гитариста, поскольку его не было в группе. Так что когда он вернулся, я был не против. Я записал два отличных альбома - "United Abominations" и "Endgame"; мы провели два мировых турне, побывали везде. Так что в тот момент я был рад попробовать что-то новое. И я вернулся домой. Я открыл компанию по производству видео. Я начал проводить местные джемы, на которые приходили все мои знаменитые друзья и играли со мной. Это было здорово. И в конце концов я оказался в группе John'a Fogerty».




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