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Менеджер Ника Менцы крошит батон на лидера MEGADETH



Долго работавший с Ником Менцой менеджер Robert Bolger ответил на слова лидера MEGADETH о своём подопечном следующим образом:



«Постараюсь сказать кратко и без витиеватостей, ровно так, как того бы хотел Ник! Некоторое содержимое этой книги и сфабрикованный в прессе о Нике фуфел — ради больших продаж, ни больше ни меньше!



Семья Менцы не была уведомлена об этой книге, у них не просили никаких комментариев и даже не предложили копию для ознакомления, и я теперь понимаю почему.



Dave и Junior НЕ БЫЛИ хорошими друзьями Ника, невзирая ни на что из того, о чём они сейчас болтают, ведь Ник уже не может им возразить... Dave не был мил по отношению к Нику до самой его смерти...



Этот акт предательства — огромный удар для Ника, его семьи, друзей и поклонников.



У меня есть все документально подтвержденные доказательства — от электронной почты до текстовых сообщений, которые никогда не публиковались в книге Ника из уважения к целостности и наследию группы. Правда будет показана в двух сегментах официального документального фильма Ника Менцы, который сейчас находится в работе.



ВЫ НИКОГДА НЕ ПРИНИЗИТЕ НАСЛЕДИЕ НИКА МЕНЦЫ! ПОКОЙСЯ С МИРОМ, НИК МЕНЦА!»



В прошлом месяце Mustaine сказал, что он очень хотел, чтобы Менца и Marty Friedman вернулись в MEGADETH около пяти с половиной лет назад.







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