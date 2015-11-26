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Megadeth

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8 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «У нас получилась классная пластинка»

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28 сен 2020 : 		 Новые вина от лидера MEGADETH

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25 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE — о споре насчёт авторства песен в MEGADETH

19 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH не знал, почему ему больно

18 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы всем обязаны METALLICA»

17 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Как бы мне ни был противен Chris Poland, он был отличным гитаристом»

15 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым»

10 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Реюнион MEGADETH не случился из-за денег»

9 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мне было так обидно читать всё дерьмо, что вылил на меня Ник перед смертью»

30 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

28 авг 2020 : 		 Бывший басист MEGADETH заявил, что босс Spotify должен сидеть в тюрьме

24 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

16 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

14 авг 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Да я бы сам такого выпер из METALLICA!»

3 авг 2020 : 		 Почему MEGADETH решили не записывать новый альбом удалённо

2 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS

1 авг 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Dave пишет одни из лучших риффов в мире!»

29 июл 2020 : 		 DAVE MUSTAINE сказал, что новый альбом MEGADETH «получается отличным»

27 июл 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
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Менеджер Ника Менцы крошит батон на лидера MEGADETH



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Долго работавший с Ником Менцой менеджер Robert Bolger ответил на слова лидера MEGADETH о своём подопечном следующим образом:

«Постараюсь сказать кратко и без витиеватостей, ровно так, как того бы хотел Ник! Некоторое содержимое этой книги и сфабрикованный в прессе о Нике фуфел — ради больших продаж, ни больше ни меньше!

Семья Менцы не была уведомлена об этой книге, у них не просили никаких комментариев и даже не предложили копию для ознакомления, и я теперь понимаю почему.

Dave и Junior НЕ БЫЛИ хорошими друзьями Ника, невзирая ни на что из того, о чём они сейчас болтают, ведь Ник уже не может им возразить... Dave не был мил по отношению к Нику до самой его смерти...

Этот акт предательства — огромный удар для Ника, его семьи, друзей и поклонников.

У меня есть все документально подтвержденные доказательства — от электронной почты до текстовых сообщений, которые никогда не публиковались в книге Ника из уважения к целостности и наследию группы. Правда будет показана в двух сегментах официального документального фильма Ника Менцы, который сейчас находится в работе.

ВЫ НИКОГДА НЕ ПРИНИЗИТЕ НАСЛЕДИЕ НИКА МЕНЦЫ! ПОКОЙСЯ С МИРОМ, НИК МЕНЦА!»

В прошлом месяце Mustaine сказал, что он очень хотел, чтобы Менца и Marty Friedman вернулись в MEGADETH около пяти с половиной лет назад.

NICK MENZA



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