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Бывший из MEGADETH: «Хочу ли я вновь быть правой рукой Dave'a?»



В новом интервью подкасту Loaded Radio бывшего бас-гитариста MEGADETH David'a Ellefson'a спросили, готов ли он вернуться в группу, если его снова пригласят, на что он ответил:



«Не я закрыл дверь. [Смеётся]. Вы понимаете, о чём я.



Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] всегда будет моим братом. И это забавно, когда я думаю о Dave'e, я просто хожу по дому, думаю о каком-то моменте нашей дружбы и нашей совместной истории — это обычно приятные воспоминания. Братья ссорятся, братья обнимаются и мирятся — таков путь. Как музыкальное выступление — хорошо, отложим это. Сейчас в палитре нет такого элемента. Я перешёл к другим вещам, которые, как вы видите, мне действительно нравятся. Так что... Неважно.



Я говорил об этом с другими своими друзьями, у которых были группы, и они сами были в других группах, в которые участники приходили и уходили, и особенно когда ты главный, ключевой участник, один из основателей, у тебя есть более глубокие родственные связи с твоими поклонниками.



Я всегда говорю так: когда ты записываешь альбом, ты делаешь его для себя. Но когда ты выпускаешь эту пластинку, она предназначена для твоей аудитории. И в этот момент она становится важнее тебя, она становится важнее, чем три, четыре, пять участников группы — теперь она важнее всех вас. И эти песни переживут нас.



Так что для меня вы — часть семьи. Должно ли когда-нибудь произойти воссоединение семьи? Конечно, я приму приглашение. Но это не значит, что я сижу и жду воссоединения MEGADETH. Сейчас я сфокусирован на будущем и на том, что ждёт меня впереди».







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