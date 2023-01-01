Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Новое видео ACCEPT 16
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED 14
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 14
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 14
*ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме 12
*Новая песня FOO FIGHTERS 12
*Продюсер альбома METALLICA "St. Anger" заявил, что JIMMY PAG... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Новое видео ACCEPT 16
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED 14
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



30 май 2023 : 		 За кулисами MEGADETH

23 май 2023 : 		 Бывший из MEGADETH — о провале реюниона RIP

23 май 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

17 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON считает лидера MEGADETH своим другом

16 май 2023 : 		 MEGADETH порешали с иском

16 май 2023 : 		 JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH

14 май 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

9 май 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

3 май 2023 : 		 MEGADETH открыли тур по Канаде

30 апр 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «За моим увольнением из MEGADETH стояли личные обиды Dave'a»

27 апр 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой металл-группой в истории»

12 апр 2023 : 		 STEVE DIGIORGIO — о работе с MEGADETH: «Это был потрясающий опыт»

12 апр 2023 : 		 Закулисные съёмки с выступления MEGADETH с Marty Friedman'ом

9 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о выступлении с MEGADETH: «Это было здорово»

25 мар 2023 : 		 DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH, чем MARTY

23 мар 2023 : 		 MEGADETH в Австралии

12 мар 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот

12 мар 2023 : 		 DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH

10 мар 2023 : 		 Альбом MEGADETH доступен в Dolby Atmos

10 мар 2023 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

3 мар 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH — о выступлении с Marty

28 фев 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH

27 фев 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

22 фев 2023 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от MEGADETH

20 фев 2023 : 		 Музыканты MEGADETH определяют, кто сверху

20 фев 2023 : 		 Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может исполнять старый материал
Показать далее
| - |

|||| сегодня

За кулисами MEGADETH



zoom
Reggie Almeida приглашает за кулисы MEGADETH на концерты в рамках Knotfest Australia, которые проходили 24 марта в Мельбурне, 25 в Сиднее и 26 в Брисбене.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 341

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом