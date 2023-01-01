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За кулисами MEGADETH



Reggie Almeida приглашает за кулисы MEGADETH на концерты в рамках Knotfest Australia, которые проходили 24 марта в Мельбурне, 25 в Сиднее и 26 в Брисбене.







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