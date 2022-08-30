Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 24
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
*MEGADETH открыли тур 21
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 15
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 11
*Новое видео JOE LYNN TURNER 10
*OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке» 8
*Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 24
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
*MEGADETH открыли тур 21
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 16
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



30 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа»

29 авг 2022 : 		 MEGADETH получили золото и платину

26 авг 2022 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

23 авг 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH рад, что Dave использовал его идеи для нового альбома

22 авг 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

20 авг 2022 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

18 авг 2022 : 		 MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST

18 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о вкладе в сочинение других участников: «Это стало глотком свежего воздуха»

12 авг 2022 : 		 Новая песня MEGADETH

4 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о бас-гитаристах

22 июл 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

10 июл 2022 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

7 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST

6 июл 2022 : 		 MEGADETH о концертах в Европе

3 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах

1 июл 2022 : 		 Лидер MEGADETH — об увольнении басиста: «Пришло время»

29 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

28 июн 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о бывшем басисте: «Я простил его, но больше не буду исполнять с ним музыку»

24 июн 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о David'e

24 июн 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

19 июн 2022 : 		 Новый альбом MEGADETH осенью, сингл — летом

19 июн 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

17 июн 2022 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

7 июн 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

1 июн 2022 : 		 Старый член вернулся в MEGADETH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа»



zoom
Во время появления в подкасте "Talk Is Jericho", который ведёт Chris Jericho, лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал о своих профессиональных взаимоотношениях с лид-гитаристом группы, Kiko Loureiro, с которым он сотрудничает с 2015 года:

«У Kiko очень игривый характер. Он очень похож на кота тем, что играет с некоторыми вещами. Думаю, различия между собаками и кошками довольно очевидны. Кико очень рассудительный и расчётливый. Он глубоко погружён — я не хочу говорить "свой собственный мир", потому что это звучит неуважительно. Но Kiko очень доволен своей жизнью и тем, в каком направлении он движется.
Мы все сталкиваемся с трудностями на каждом этапе нашей жизни, и этот случай ничем не отличается от других. Отправиться в двухмесячное турне, когда у тебя есть пятилетние близнецы [как у Kiko], — это непросто. Но я думаю, что успех альбома подготовил почту для этого. Наша карьера меняется, мы начинаем учиться вести дела, класть немного денег на счёт в банк, покупать машину, дом, откладывать деньги и строить планы на будущее — всё это происходит сейчас с Kiko и Dirk'ом [Verbeuren'ом, барабанщиком MEGADETH]. Кико уже давно этим занимается.
Сейчас это действительно здорово, потому что я сказал [Kiko], когда впервые встретил его: "Твоя жизнь изменится. Мне всё равно, насколько великой ты считаешь [свою бывшую группу] ANGRA", — потому что мне тоже нравится ANGRA — "Ты пройдёшь путь от группы ANGRA до звезды MEGADETH. Если ты правильно разыграешь свои карты, ты станешь суперзвездой".

Я всегда, как мне кажется, пытался нарисовать картину, динамику группы. Иногда успех команды зависит от состава пирамиды. В группе есть свой звёздный игрок, как в хоккее есть свой бомбардир. Затем есть игроки B-класса — обычно это вспомогательный состав. Потом игроки класса С, защитники, а затем игроки класса D, которые являются вашими "шлифовщиками", вашими полезными игроками. На установлении такой иерархии вокруг вашего привилегированного игрока и строится успех команды.

Скажем, есть группа, в которой четыре парня, будем говорить просто. И все четыре парня просто играют на инструментах. Они не музыканты, они просто играют на инструментах. В этом случае они никогда не добьются успеха. У них ничего не получится. Итак, есть группа из четырёх парней, и все они музыканты. Получится ли у них? Скорее всего, это будет очень хорошая кавер-группа. Если есть группа и в ней одна звезда, получится ли у неё? Возможно. Но других ребят в этой группе не будет, когда дым рассеется. Если в группе несколько звёзд, есть хороший шанс, что они будут держаться вместе всё время, и есть хороший шанс, что вы станете суперзвездой. Если вы суперзвезда, вам не нужна группа. Но иногда вам всё-таки нужна группа. Вы находите людей, которые вам действительно нравятся, но они не всегда идут в ногу со временем. И это очень похоже на поезд. Нельзя, чтобы вол был рядом с лошадью, тянущей повозку. Они неравномерно распределяют усилия.
Я не знаю, приходилось ли вам делать что-то из тех ужасных вещей, которые мы называем сменой состава. Хуже всего, когда приходится менять состав с другом. Например, если ты играешь в группе и собрал её со школьными товарищами, и тебе приходится с кем-то прощаться, это всегда болезненно.

Я всегда говорил, что если ты играешь в группе с другом, готовься потерять и друга, и группу. Я думаю, когда приходится прощаться с этими ребятами, во многих случаях дружбе приходит конец. Так что это предостережение для молодых музыкантов. Если вы нанимаете кого-то, основываясь на его способности играть, вам никогда не придётся объяснять кому-либо, почему у вас плохой басист. "Он встречается с моей сестрой". — "Ну отлично. Он отстой. Он даже не может сыграть "Dazed And Confused"».




Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 авг 2022
gravitgroove
Кико доволен паре пакетикам «Вискас» и шарику кошачьей мяты в его суточном контракте?
30 авг 2022
F
Family Ghost
gravitgroove, скорее всего Кико может купить на ночь товарища gravitgroove и это никак существенно не отразится на его бюджете на месяц
30 авг 2022
gravitgroove
Family Ghost, при всем уважении, Кико не может себе позволить упомянутого вами человека (или его товарищей - в зависимости от посыла), поскольку упомянутый (и его товарищи) не является (ются) ни геем (ми) , ни шлюхой (ми).
А если ты уверен, что деньгами можно позволить все… что мне тогда мешает написать, что Пауку достаточно тебе поставить бутылку дешевой водки или портвейна?

P.S. Спасибо, что не скатился до хуления родителей
Like!1
30 авг 2022
Kliops144
Давно Рыжик такой чсв-кринжатуры не наваливал, мне аж поплохело от чтения сих мудростей жизни и бизнеса.
30 авг 2022
o
olly71
Довольно высокомерно и довольно жёстко но Мустанг имеет право сказать такие слова потому что он сам всем и всё уже доказал.

просмотров: 1108

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом