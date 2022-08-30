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Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа»



Во время появления в подкасте "Talk Is Jericho", который ведёт Chris Jericho, лидер MEGADETH Dave Mustaine рассказал о своих профессиональных взаимоотношениях с лид-гитаристом группы, Kiko Loureiro, с которым он сотрудничает с 2015 года:



«У Kiko очень игривый характер. Он очень похож на кота тем, что играет с некоторыми вещами. Думаю, различия между собаками и кошками довольно очевидны. Кико очень рассудительный и расчётливый. Он глубоко погружён — я не хочу говорить "свой собственный мир", потому что это звучит неуважительно. Но Kiko очень доволен своей жизнью и тем, в каком направлении он движется.

Мы все сталкиваемся с трудностями на каждом этапе нашей жизни, и этот случай ничем не отличается от других. Отправиться в двухмесячное турне, когда у тебя есть пятилетние близнецы [как у Kiko], — это непросто. Но я думаю, что успех альбома подготовил почту для этого. Наша карьера меняется, мы начинаем учиться вести дела, класть немного денег на счёт в банк, покупать машину, дом, откладывать деньги и строить планы на будущее — всё это происходит сейчас с Kiko и Dirk'ом [Verbeuren'ом, барабанщиком MEGADETH]. Кико уже давно этим занимается.

Сейчас это действительно здорово, потому что я сказал [Kiko], когда впервые встретил его: "Твоя жизнь изменится. Мне всё равно, насколько великой ты считаешь [свою бывшую группу] ANGRA", — потому что мне тоже нравится ANGRA — "Ты пройдёшь путь от группы ANGRA до звезды MEGADETH. Если ты правильно разыграешь свои карты, ты станешь суперзвездой".



Я всегда, как мне кажется, пытался нарисовать картину, динамику группы. Иногда успех команды зависит от состава пирамиды. В группе есть свой звёздный игрок, как в хоккее есть свой бомбардир. Затем есть игроки B-класса — обычно это вспомогательный состав. Потом игроки класса С, защитники, а затем игроки класса D, которые являются вашими "шлифовщиками", вашими полезными игроками. На установлении такой иерархии вокруг вашего привилегированного игрока и строится успех команды.



Скажем, есть группа, в которой четыре парня, будем говорить просто. И все четыре парня просто играют на инструментах. Они не музыканты, они просто играют на инструментах. В этом случае они никогда не добьются успеха. У них ничего не получится. Итак, есть группа из четырёх парней, и все они музыканты. Получится ли у них? Скорее всего, это будет очень хорошая кавер-группа. Если есть группа и в ней одна звезда, получится ли у неё? Возможно. Но других ребят в этой группе не будет, когда дым рассеется. Если в группе несколько звёзд, есть хороший шанс, что они будут держаться вместе всё время, и есть хороший шанс, что вы станете суперзвездой. Если вы суперзвезда, вам не нужна группа. Но иногда вам всё-таки нужна группа. Вы находите людей, которые вам действительно нравятся, но они не всегда идут в ногу со временем. И это очень похоже на поезд. Нельзя, чтобы вол был рядом с лошадью, тянущей повозку. Они неравномерно распределяют усилия.

Я не знаю, приходилось ли вам делать что-то из тех ужасных вещей, которые мы называем сменой состава. Хуже всего, когда приходится менять состав с другом. Например, если ты играешь в группе и собрал её со школьными товарищами, и тебе приходится с кем-то прощаться, это всегда болезненно.



Я всегда говорил, что если ты играешь в группе с другом, готовься потерять и друга, и группу. Я думаю, когда приходится прощаться с этими ребятами, во многих случаях дружбе приходит конец. Так что это предостережение для молодых музыкантов. Если вы нанимаете кого-то, основываясь на его способности играть, вам никогда не придётся объяснять кому-либо, почему у вас плохой басист. "Он встречается с моей сестрой". — "Ну отлично. Он отстой. Он даже не может сыграть "Dazed And Confused"».







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