Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня BLUT AUS NORD 41
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
*Кавер-версия LINKIN PARK от TARJA 12
*Вокалист DREAM THEATER: «Мы больше, чем просто прогрессив» 12
*На вокалиста RAMMSTEIN завели дело 9
*BIOHAZARD собираются записать альбом 8
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня BLUT AUS NORD 41
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



19 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Они захлопнули дверь перед моим носом, и я не стал больше стучать»

14 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества материала MEGADETH в течение последних пяти лет»

13 июн 2023 : 		 KIKO LOUREIRO — о канадском туре MEGADETH

12 июн 2023 : 		 Бывший из MEGADETH: «Хочу ли я вновь быть правой рукой Dave'a?»

8 июн 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Ох, как стало всё дорого!»

3 июн 2023 : 		 Бывший басист MEGADETH: «Во мне Dave нашёл верную правую руку!»

30 май 2023 : 		 За кулисами MEGADETH

23 май 2023 : 		 Бывший из MEGADETH — о провале реюниона RIP

23 май 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

17 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON считает лидера MEGADETH своим другом

16 май 2023 : 		 MEGADETH порешали с иском

16 май 2023 : 		 JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH

14 май 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

9 май 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

3 май 2023 : 		 MEGADETH открыли тур по Канаде

30 апр 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «За моим увольнением из MEGADETH стояли личные обиды Dave'a»

27 апр 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой металл-группой в истории»

12 апр 2023 : 		 STEVE DIGIORGIO — о работе с MEGADETH: «Это был потрясающий опыт»

12 апр 2023 : 		 Закулисные съёмки с выступления MEGADETH с Marty Friedman'ом

9 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о выступлении с MEGADETH: «Это было здорово»

25 мар 2023 : 		 DAVE MUSTAINE считает, что KIKO лучше подходит для MEGADETH, чем MARTY

23 мар 2023 : 		 MEGADETH в Австралии

12 мар 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот

12 мар 2023 : 		 DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH

10 мар 2023 : 		 Альбом MEGADETH доступен в Dolby Atmos

10 мар 2023 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший из MEGADETH: «Они захлопнули дверь перед моим носом, и я не стал больше стучать»



zoom
В новом интервью PowerMetal.cl у David'a Ellefson'a спросили, присоединился бы он снова к MEGADETH, если бы к нему обратились с этим вопросом, на что он ответил:

«Они захлопнули дверь перед моим носом, и я не стал больше стучать. Я просто развернулся и ушёл.

Группы — это нечто большее, чем просто песни. Речь идёт о братстве. И это показало мне, что хотя мы и братья, мы определённо не друзья.

Я не хочу быть в группе с людьми, с которыми я не могу дружить, просто не хочу. И я был в группе долгое время. Мы были успешными, так что иногда ты засовываешь руки в золотые наручники и всё равно говоришь "да".

Я вернулся в MEGADETH в 2010 году, чтобы спасти их, потому что в то время они уволили Джеймса Ломенцо. Бедный парень — он хороший человек и хороший басист. И я вернулся по просьбе [тогдашнего барабанщика MEGADETH] Шона Дровера. А Шон — мой друг, и это была правильная просьба. Потому что они объявили о начале тура, а у них не было басиста, который мог бы исполнять эти партии... Так что я вернулся и спас их. А ещё я помог исправить некоторые личные проблемы внутри группы. И, конечно, это было отмечено, и это было здорово. В конце концов прикрывать друг друга — вот что важно. Когда у меня возникли личные проблемы, а они меня не прикрыли, это дало мне понять: "Знаете что? Я не хочу быть в такой группе".

Я всегда буду делать что-то для фанатов. И поэтому моё отношение всегда было таким: держите дверь открытой ради фанатов. Но когда речь заходит о братстве, о новой песне, о новой истории и о том, чтобы заниматься этим всю оставшуюся жизнь, подобного не произойдёт в той группе.

Как только эта дверь закрылась перед моим носом, я просто повернулся и пошёл дальше, не оглядываясь назад. Эта глава моей жизни закончилась не просто так. И как я всегда говорю, отношения людей, групп — иногда только на сезон, сезон жизни, и всегда для этого есть причина. Так что теперь, когда этот сезон прошёл, нужно продолжать двигаться вперёд. Мне больше нравится вид из лобового стекла. Лобовое стекло в машине большое, потому что нужно постоянно смотреть через него вперёд. Зеркало заднего вида очень маленькое, потому что не нужно в него смотреть постоянно. Продолжайте смотреть вперёд. Мне нравится наш взгляд вперёд. Это намного лучше».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 июн 2023
G
GlowoErzum
> Как только эта дверь закрылась перед моим носом, я просто повернулся и пошёл дальше, не оглядываясь назад

Сколько сотен раз в разных интервью он уже это повторил?
19 июн 2023
S
SnakeZ
О ! Уже на притчи перешёл, практикуется- пример с лобовым стеклом и зеркалом заднего вида весьма хорош. Прям восточная мудрость и дзен притча
Like!1
19 июн 2023
J
Jack of Diamonds
> Я вернулся в MEGADETH в 2010 году, чтобы спасти их

перень, ты всего лишь пастор, но не мессия
19 июн 2023
WahrandPhain
«Они захлопнули дверь перед моим носом, и я не стал больше стучать, потому что стучать в дверь и дрочить не очень удобно»
19 июн 2023
x
xRReth
WahrandPhain, мог бы хуем постучать, чё растерялся-то
19 июн 2023
WahrandPhain
кстати, всем защитникам Элеффсона:
Пасторы должны быть проводниками созидающей души Божьей благодати. Только тогда они будут способными выполнять поставленную перед ними Христом задачу. Поэтому пасторы должны в большей степени, чем другие, преображаться в характер Христа. Это их привилегия и первая обязанность.

ну давайте, без скатывания в троллинг расскажите мне, как можно преображаться в характер Христа, подрачивая на камеру.
"Мастурбация по своей сути — использование своей сексуальности для самоудовлетворения. Это не только оскверняет человека тем, что он вступает в половую связь с самим собой, но и еще воспитывает в нем извращенное, греховное представление о сексуальности, которое, скорее всего, пагубно повлияет на формирование его сексуальных отношений в будущем, когда он вступит в брак, поставив под угрозу благополучие его будущей семьи. К сожалению, для многих мастурбация стала тяжелой греховной привычкой.

Я не могу вспомнить ни одного разговора ни с одним христианином, который занимался бы мастурбацией и после этого чувствовал бы себя прекрасно. Всегда чувство удовлетворения сменялось чувством вины, стыда, одиночества и печали от обманутых надежд. Сердце наполнялось болью и отчаянием." Евгений Бахмутский
Like!1
19 июн 2023
x
xRReth
WahrandPhain, "Всегда чувство удовлетворения сменялось чувством вины, стыда, одиночества и печали от обманутых надежд"
Дрочу и плачу, господа, дрочу и плачу.

просмотров: 621

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом