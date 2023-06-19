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Бывший из MEGADETH: «Они захлопнули дверь перед моим носом, и я не стал больше стучать»



В новом интервью PowerMetal.cl у David'a Ellefson'a спросили, присоединился бы он снова к MEGADETH, если бы к нему обратились с этим вопросом, на что он ответил:



«Они захлопнули дверь перед моим носом, и я не стал больше стучать. Я просто развернулся и ушёл.



Группы — это нечто большее, чем просто песни. Речь идёт о братстве. И это показало мне, что хотя мы и братья, мы определённо не друзья.



Я не хочу быть в группе с людьми, с которыми я не могу дружить, просто не хочу. И я был в группе долгое время. Мы были успешными, так что иногда ты засовываешь руки в золотые наручники и всё равно говоришь "да".



Я вернулся в MEGADETH в 2010 году, чтобы спасти их, потому что в то время они уволили Джеймса Ломенцо. Бедный парень — он хороший человек и хороший басист. И я вернулся по просьбе [тогдашнего барабанщика MEGADETH] Шона Дровера. А Шон — мой друг, и это была правильная просьба. Потому что они объявили о начале тура, а у них не было басиста, который мог бы исполнять эти партии... Так что я вернулся и спас их. А ещё я помог исправить некоторые личные проблемы внутри группы. И, конечно, это было отмечено, и это было здорово. В конце концов прикрывать друг друга — вот что важно. Когда у меня возникли личные проблемы, а они меня не прикрыли, это дало мне понять: "Знаете что? Я не хочу быть в такой группе".



Я всегда буду делать что-то для фанатов. И поэтому моё отношение всегда было таким: держите дверь открытой ради фанатов. Но когда речь заходит о братстве, о новой песне, о новой истории и о том, чтобы заниматься этим всю оставшуюся жизнь, подобного не произойдёт в той группе.



Как только эта дверь закрылась перед моим носом, я просто повернулся и пошёл дальше, не оглядываясь назад. Эта глава моей жизни закончилась не просто так. И как я всегда говорю, отношения людей, групп — иногда только на сезон, сезон жизни, и всегда для этого есть причина. Так что теперь, когда этот сезон прошёл, нужно продолжать двигаться вперёд. Мне больше нравится вид из лобового стекла. Лобовое стекло в машине большое, потому что нужно постоянно смотреть через него вперёд. Зеркало заднего вида очень маленькое, потому что не нужно в него смотреть постоянно. Продолжайте смотреть вперёд. Мне нравится наш взгляд вперёд. Это намного лучше».







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