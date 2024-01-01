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GUS G. заявил, что ему предлагали прослушивание в MEGADETH



В новом интервью The Chuck Shute Podcast греческого гитариста-виртуоза Gus'a G., который восемь лет был наёмным музыкантом в сольной группе Ozzy, спросили, поступали ли ему предложения от других известных исполнителей присоединиться к ним, на что он ответил:



«Мне поступали предложения... Вообще-то я никогда не говорил об этом никому, по крайней мере в прессе. У меня были предложения прослушиваться в других группах. Не присоединиться, а прослушиваться, но я не стал этого делать.



В то время, когда я был с Ozzy, MEGADETH вышли на связь [в начале 2015 года]. Я всё ещё был с Ozzy, а они искали кого-то. И я сказал: "Я не могу бросить Ozzy ради этого", хотя я большой фанат MEGADETH. Тогда они искали гитаристов, и через две недели в группе появился Kiko [Loureiro]. Kiko был моим приятелем, мы были знакомы. Его старая группа ANGRA и FIREWIND гастролировали вместе, так что я знал его и решил, что он отлично подходит. А еще в 2019 году MACHINE HEAD однажды пригласили меня на прослушивание.



Я не уверен, что создан для работы по найму. Я наслаждаюсь тем, что работаю сам по себе. Это два разных мира. Я имею в виду, что самостоятельная деятельность, конечно, связана с большим финансовым риском, потому что ты не знаешь, получится ли что-то. Нужно организовывать туры, нужно вкладывать свой капитал, чтобы что-то сделать, чтобы что-то запустить. И ты не знаешь, получится ли у тебя, понравится ли это людям. Потому что конкуренция, конечно, очень высока, особенно в наши дни. И, конечно, если быть наёмным участником группы, не нужно беспокоиться обо всём этом. Но с другой стороны - тогда ты становишься легко заменимым».







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