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Лидер MEGADETH о зрителях, бросающих предметы на сцену: «Если ты не нравишься людям, они будут бросаться всякой фигнёй»



Лидер MEGADETH Dave Mustaine высказался по поводу вызывающих беспокойство тенденций в поведении молодых зрителей на концертах, включая бросание предметов в артистов, чтобы привлечь их внимание. В новом интервью шведскому телеканалу SVT Dave сказал:



«Если ты не нравишься людям, они будут бросаться всякой фигнёй: от гнилых помидоров до самотыков. Но если ты устраиваешь отличное шоу, они не будут этого делать. Так что не надо вести себя как избалованный ребёнок и уговаривать их не бросаться вещами».



Несколько американских исполнителей, включая Биби Рексу и Келси Баллерини, пострадали от предметов, брошенных в них во время выступлений летом, в некоторых случаях был причинён вред исполнителю, что может быть расценено как нападение и повлечь за собой уголовное преследование или другие правовые последствия для нарушителей.



Mustaine добавил:



«Мне не стоит об этом беспокоиться. К тому же у меня настолько плохое зрение, что я, скорее всего, не увижу ничего, летящего в меня, пока не станет слишком поздно».







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