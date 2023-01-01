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*Умерла Шинейд О'Коннор 39
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Немецкой BIG 4 быть! 32
*Новое видео U.D.O. 29
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Megadeth

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Лидер MEGADETH о зрителях, бросающих предметы на сцену: «Если ты не нравишься людям, они будут бросаться всякой фигнёй»



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine высказался по поводу вызывающих беспокойство тенденций в поведении молодых зрителей на концертах, включая бросание предметов в артистов, чтобы привлечь их внимание. В новом интервью шведскому телеканалу SVT Dave сказал:

«Если ты не нравишься людям, они будут бросаться всякой фигнёй: от гнилых помидоров до самотыков. Но если ты устраиваешь отличное шоу, они не будут этого делать. Так что не надо вести себя как избалованный ребёнок и уговаривать их не бросаться вещами».

Несколько американских исполнителей, включая Биби Рексу и Келси Баллерини, пострадали от предметов, брошенных в них во время выступлений летом, в некоторых случаях был причинён вред исполнителю, что может быть расценено как нападение и повлечь за собой уголовное преследование или другие правовые последствия для нарушителей.

Mustaine добавил:

«Мне не стоит об этом беспокоиться. К тому же у меня настолько плохое зрение, что я, скорее всего, не увижу ничего, летящего в меня, пока не станет слишком поздно».




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