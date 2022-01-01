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*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 17
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 13
*Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER 10
*Бывший гитарист JUDAS PRIEST ответил нынешнему 9
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Megadeth

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Лидер MEGADETH назвал имя басиста



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В рамках недавней беседы, Dave Mustaine назвал имя того, кто записал партии для нового альбома "The Sick, The Dying, And The Dead". И это был:

«У нас, по понятным причинам, была эта странная маленькая... ну, не маленькая, но у нас произошло нечто, по поводу чего нам нужно было принять решение, и это немного отбросило нас назад по времени, потому что нам нужно было перестроиться и найти кого-то для записи басовых партий, и мы нашли того, кто, как я думал, идеально подходил нам, пока я решал, что делать... Вы знаете, кто это был? Это был Steve DiGiorgio. Вы первый, кому я об этом рассказал!

Это был хороший выбор. В то время я не думал ни о ком другом. Я думал о том, "кто же самый горячий парень, который может сыграть эти новые песни?". Justis сказал мне, что на этой пластинке одна из самых быстрых песен, которые мы когда-либо сочиняли. Мне все равно, что кто-то говорит — на басу может быть меньше струн, чем на гитаре, но на нем трудно играть, если вы такой же, как я. Мне очень трудно играть на басу. Я написал рифф для "Peace Sells... But Who's Buying?" ради Pete'а, но знаете... когда приходится играть некоторые из этих партий так быстро, это просто убивает пальцы!»

DAVE MUSTAINE Confirms STEVE DIGIORGIO Played Bass On New MEGADETH Album




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