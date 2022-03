сегодня



Лидер MEGADETH назвал имя басиста



В рамках недавней беседы, Dave Mustaine назвал имя того, кто записал партии для нового альбома "The Sick, The Dying, And The Dead". И это был:



«У нас, по понятным причинам, была эта странная маленькая... ну, не маленькая, но у нас произошло нечто, по поводу чего нам нужно было принять решение, и это немного отбросило нас назад по времени, потому что нам нужно было перестроиться и найти кого-то для записи басовых партий, и мы нашли того, кто, как я думал, идеально подходил нам, пока я решал, что делать... Вы знаете, кто это был? Это был Steve DiGiorgio. Вы первый, кому я об этом рассказал!



Это был хороший выбор. В то время я не думал ни о ком другом. Я думал о том, "кто же самый горячий парень, который может сыграть эти новые песни?". Justis сказал мне, что на этой пластинке одна из самых быстрых песен, которые мы когда-либо сочиняли. Мне все равно, что кто-то говорит — на басу может быть меньше струн, чем на гитаре, но на нем трудно играть, если вы такой же, как я. Мне очень трудно играть на басу. Я написал рифф для "Peace Sells... But Who's Buying?" ради Pete'а, но знаете... когда приходится играть некоторые из этих партий так быстро, это просто убивает пальцы!»







+1 -0



просмотров: 80