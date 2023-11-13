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*Новый рекорд METALLICA 61
*KERRY KING вернётся в 2024! 50
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 41
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 36
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Megadeth

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13 ноя 2023 : 		 Лидер MEGADETH официально дед

11 ноя 2023 : 		 Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине

17 окт 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH исполняет "Take No Prisoners"

16 окт 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

9 окт 2023 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH о Dave Mustaine: «Dave очень серьёзно относится к группе — я бы сказал, почти по-военному»

8 окт 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...»

7 окт 2023 : 		 Лидер MEGADETH хвалит новенького

2 окт 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

1 окт 2023 : 		 Лидер MEGADETH о напряжённых отношениях с бывшими участниками

30 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников

27 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о временном гитаристе: «Он играет почти как Marty»

23 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

20 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

19 сен 2023 : 		 Нереализованное демо Ника Менцы

19 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

11 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о выступлении с MEGADETH

11 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о выступлении с MARTY

10 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю эту тему»

9 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

7 сен 2023 : 		 MEGADETH выступили с временным участником

6 сен 2023 : 		 Гитарист WINTERSUN выступит с MEGADETH

3 сен 2023 : 		 Как лидер MEGADETH попал в танк

2 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN и MEGADETH на Wacken

1 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию

31 авг 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH исполняет

30 авг 2023 : 		 CRISTINA SCABBIA присоединилась на сцене к MEGADETH
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|||| 13 ноя 2023

Лидер MEGADETH официально дед



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Dave Mustaine опубликовал фото с Georgette Monroe Mustaine, дочкой его сына Justice'a. Georgette Monroe родилась 28 октября весом 7 фунтов 12 унций и ростом 20 дюймов.




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КомментарииСкрыть/показать 11 )

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14 ноя 2023
IJzerklompje
Через лет 5-6 она такая подходит к его кровати и будит: Wake up, ded!
Like!11
14 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
IJzerklompje, "дед, пей таблетки, а то получишь по жопе"
Like!4
14 ноя 2023
A
Arvelos
>Justice'a
Он *Justis. Вряд ли Дэйв стал бы называть своего сына в честь альбома Метлы
Like!2
14 ноя 2023
Exceptional
Редкая приятная новость от Megadeth
Like!1  Dislike!1
14 ноя 2023
s
sibterminator
Больше рыжых!
14 ноя 2023
T
ThrashCrow
Тысяча чертей, маленький каналья вылитый Джеймс!
Like!1
14 ноя 2023
s
sibterminator
ThrashCrow, ууууу, ехээээ!
14 ноя 2023
T
Termofucker
Походу,волосы красит свои.Думаю,седой уже.
14 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Termofucker, судя по бороде да. Хотя некоторым везет, и седина приходит совсем поздно. Да и распределение пигментов разное по телу, иногда борода седеет быстрее головы или наоборот.
14 ноя 2023
H
HiddenReload
Дней 5 тому, я осознал - что Мастейн дед. Мои поздравления
Теперь, ждём песен о внуках: о тёще - есть, о детях - есть, жене - уже устали считать.

просмотров: 3957

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