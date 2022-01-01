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Megadeth

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MEGADETH будут искать новых пивоваров



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Dave Mustaine в рамках недавнего интервью рассказал о том, что планирует найти новую пивоварню для производства "À Tout Le Monde":

«Мы обратились в Unibroue в Канаде и выбрали эту компанию, потому что считали её хорошей. И мы заключили с ними сделку. Договор был заключён на довольно длительный срок. И он истекает, я полагаю, ещё через пару месяцев. И мы будем искать новую компанию для производства нашего пива.

Я люблю вкус холодного пива, когда жарко. Это одна из тех вещей, которые мне нравятся в нашем пиве, потому что это saisons, то есть летние освежающие смеси, которые бельгийские монахи готовили для себя в очень жаркие летние дни.

Так что мы завершаем сотрудничество с Unibroue и теперь будем искать что-нибудь в Штатах. Потому что было много всего, что ограничивало наше развитие в том, что мы хотели делать, потому что они были канадской компанией, а мы — американской группой, которая имела международный успех. Люди присылают вам полезные сообщения: "Эй, у моего друга на углу есть бар, и он говорит, что может продавать ваше пиво". И я думаю: "Вот было бы здорово, если бы у нас здесь была дистрибуция". Но это маленькая компания из Канады.

Когда мы это затеяли, то и представить себе не могли, что это дело будет настолько успешным. Так что мы надеемся, что это получит продолжение в Штатах. Но если нет, то это просто ещё один плюс в нашу копилку за то, что всё сделано, и сделано хорошо».

DAVE MUSTAINE Says He Will Be




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