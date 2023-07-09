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*

Megadeth

*



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|||| 9 июл 2023

DAVID ELLEFSON: «Когда я вернулся в MEGADETH в 2010 году, я спас их задницы»



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В новом интервью Sense Music Media David Ellefson вновь рассказал о своём увольнении из MEGADETH более двух лет назад, всего через несколько дней после того, как в интернете появились откровенные видеозаписи с участием басиста. На вопрос, кто из музыкантов поддерживал его в течение нескольких месяцев после увольнения из MEGADETH, Ellefson ответил:

«Практически все. Потому что это была дрянная ситуация. Twiggy из группы MARiLYN MANSON... [Смеётся]. Целая куча людей, с которыми я дружил. Nergal [из BEHEMOTH] стал моим другом. И я знаю, что он публично выступил в мою защиту и очень поддержал меня. А я его даже не знал. Я был поклонником его группы. Я встретил его совсем недавно, когда мы были в Польше с [моей новой группой] DIETH, и теперь мы с ним точно стали друзьями. Он достойный человек, он стойкий парень, он не боится говорить и делать шаг вперёд. И я думаю, что это многое говорит о характере человека.

Я прочитал кое-что замечательное. Джейсон Флом из Lava Records, который подписал контракты с кучей отличных групп, к примеру TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, просто отличный парень, на днях опубликовал следующее: "Я предпочту стать исключённым из-за того, кого я поддержал, нежели стать поддерживаемым из-за того, кого я исключил". И я подумал: "Чувак, этим всё сказано".

Я обнаружил, что люди, которые от меня дистанцировались, были виновны в чём-то гораздо худшем, чем всё, что я сделал. Я хочу сказать об этом прямо сейчас.

И тут ко мне присоединились друзья и сказали: " Дружище, у меня было нечто похожее. И когда моя группа или мой босс, или близкие люди отдалились от меня, это была зеркальная ситуация", типа: "О чёрт" — они увидели себя в зеркале. Вот почему я сразу же решил покончить с этим, то есть сказать: "Да пошёл ты. Как ты смеешь так поступать со мной или с кем бы то ни было?" Конечно, все пытаются защитить свою репутацию, свой общественный имидж и всё такое... Я в некотором смысле понимаю смущение или что-то вроде: "Боже мой. Что это такое?" Но иногда в ситуациях, в которых мы находимся дольше всего, мы обнаруживаем, что не так уж и близки.

Я знал, что когда я вернулся в MEGADETH в 2010 году, я спас их задницы, потому что никто другой не собирался играть "Rust In Peace" [полностью в том туре], и это была идеальная ситуация для них. Спустя 11, почти 12 лет если это путешествие закончилось, что ж, пора двигаться дальше. Я не зализывал раны и не плакал. Я не делаю карьеру, бросая в них камни. Да и зачем?

Просто нужно двигаться дальше. Так что у меня было много по-настоящему замечательных сторонников — как я уже сказал, практически все.

И я думаю, что другая реальность заключается в том, что многие люди подумали: "О чёрт. Это может случиться с каждым из нас" — что-то вроде этого, массовая травля знаменитостей и всё в таком духе. Вы живёте, вы учитесь, вы двигаетесь дальше.

Я знаменит только потому, что я музыкант. [Смеётся]. И я всегда говорю: "Будь знаменитым за то, что ты делаешь. Не делай ничего, чтобы стать знаменитым". Я не инфлюэнсер из социальных сетей и тому подобная ерунда. Я исполняю песни, которые, к счастью, нравятся многим людям. Вот почему я вообще получил известность, и, честно говоря, я бы предпочёл быть известным именно за это. Так что я продолжаю этим заниматься».




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9 июл 2023
Вашингтон Ирвинг
Но когда ты показал всем свой елдак, они поняли, что их задницы в куда большей опасности.
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9 июл 2023
gravitgroove
"Nergal [из BEHEMOTH] стал моим другом. И я знаю, что он публично выступил в мою защиту и очень поддержал меня."
Нергал: - топай каблучком по ааврамической мифологии, делай аборты, дергай писюн во славу черному солнцу.
Возможно, эта дружба и стала причиной изгнания из "храма". Я б тоже выгнал за дружбу с любителем наряжаться в нестиранные половые тряпки.
10 июл 2023
G
GlowoErzum
Видимо, синдром нытья о старых жирных временах на фоне выпиздывания из группы - вещь заразная.

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