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Лидер MEGADETH — о фонограмме на концертах



Dave Mustaine из MEGADETH осудил «ленивые» группы, которые полагаются на заранее записанные треки во время своих живых выступлений.



В последние годы всё больше и больше групп пользуются бэк-треками, барабанными триггерами и другими технологиями, которые делают концерты более синтетическими, но и более цельными.



В разговоре с Kerrang! Radio на фестивале Download в Великобритании в этом месяце Mustaine затронул тему использования предварительно записанных дорожек на концертах:



«Я всегда исполнял фоновое пение на записях, пока — где-то около 10 лет назад — мы не начали приглашать другого человека, который записывал дополнительный вокал, потому что это просто не моё — петь то, что я не собираюсь исполнять вживую. Я пою вживую так же, как на студийных записях, в меру своих возможностей.



Я не считаю использование дополнительных элементов в песнях, других звуков и тому подобного чем-то плохим, если ты не можешь сыграть их вживую. Если ты можешь играть вживую, но тебе чертовски лень, и ты видишь то, что произошло пару дней назад с одной из известных групп, и певец... Включилась фонограмма, а барабанщик сыграл не то или что-то в этом роде. Вы, наверное, слышали об этом. Я не помню, кто это был [очевидно, Mustaine имел в виду ошибку барабанщика KISS Eric'a Singer'a во время концерта группы в Антверпене, Бельгия, в начале этого месяца, и некоторые фанаты посчитали это доказательством того, что KISS используют заранее записанные треки во время своих выступлений].



У нас нет записанного вокала. Обычно у нас есть MIDI-трек, который запускает весь свет, переключает все соло и т. д.»







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