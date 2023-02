8 фев 2023



MEGADETH кинули автора обложки?



По сообщению The Hollywood Reporter, автор оформления последнего альбома MEGADETH "The Sick, The Dying… And The Dead!" подал в суд на группу, утверждая, что ему ничего не заплатили. Иск подан третьего февраля в окружной суд США по Восточному округу Нью-Йорка, нью-йоркским иллюстратором и дизайнером Brent'ом Elliott'ом White'ом, который ранее работал с TRIVIUM, JOB FOR A COWBOY, DEATH ANGEL и ARCH ENEMY. Он утверждает, что в начале 2020 года с ним связались по поводу создания концепции дизайна и оформления предстоящего студийного альбома MEGADETH, который станет третьим LP MEGADETH, в создании дизайна и оформления которого он принимал участие.



К середине апреля 2021 года MEGADETH определились с концепцией и иллюстрациями, которые стали основой для обложки их альбома, получившего название "The Sick, The Dying... And The Dead!". Примерно в это же время, по словам White, его попросили создать обложку для EP, над которой он также работал.



22 июня 2022 года генеральный директор 5B Artists + Media (и менеджер MEGADETH) Bob Johnsen сообщил White, что MEGADETH работали над костюмами для предстоящего тура и потребовались дополнительные визуализации рисунка, выбранного для обложки альбома, потому что декорации сцены для тура будут основаны на обложке альбома, утверждается в иске. В смс White напомнил Johnsen'у, что у него все еще нет письменного контракта с MEGADETH и ему не заплатили за его работу, сказав:



«Я знаю, что время выпуска альбома суматошное, но я должен упомянуть, что любая отправка, включая обложку альбома, зависит от компенсации и контракта. Так что нам придется разобраться с этим в ближайшее время».



В ответ на это, Johnsen сказал White'y: «Первая песня выйдет в ближайшее время», но заверил, что «никто не собирался не заниматься оформлением к этому времени» и что он «поднимет этот вопрос надлежащим образом».



23 июня 2022 года, не имея подписанного соглашения с White и не заплатив White ничего за его работу, MEGADETH выпустили иллюстрации White'a и — " неожиданно для" него, что указано в иске — в качестве автора "художественной концепции" был заявлен Dave Mustaine.



На следующий день White связался с лейблом MEGADETH, Universal Music Group, жалуясь:



«У меня до сих пор нет контракта или оплаты от UMG за The Sick The Dying and the Dead... Bob [Johnsen] связался со мной вчера... и сказал, что оставил его в UMG... Я предполагал, что кто-то свяжется со мной, чтобы сделать это до выхода альбома". Теперь иллюстрация была выпущена вместе с синглом и предпродажей альбома в социальных сетях, на сайте [MEGADETH], в Rollingstone [Magazine]... Ни в одной из этих статей нет упоминания обо мне, ни упоминания в социальных сетях, ни упоминания в статье. У нас нет ни контракта, ни соглашения о выпуске или использовании произведений искусства. Не пытаюсь вдаваться в юридические подробности, но поскольку у нас нет соглашения о передаче прав, авторские права принадлежат мне».



После выпуска обложки MEGADETH "попыталась заставить" White принять те же условия, что и для первого альбома MEGADETH, для которого он предоставил обложку, как говорится в иске. Но White "никогда не соглашался на эти условия и прямо сказал" MEGADETH "еще до выпуска обложки альбома, что такое соглашение неприемлемо".



В конце июля 2021 года White предоставил Johnsen данные о времени, потраченном им на работу над оформлением альбома, которые составили 21 500 долларов. Johnsen согласился на эту сумму, но только при условии "полного выкупа" прав интеллектуальной собственности White на его работы. White отказался, и тогда он назвал MEGADETH цену за выкуп прав на его интеллектуальную собственность с оговорками о том, что White ранее уже информировал MEGADETH о том, что он рассчитывает продолжать использовать свои работы и получать от них прибыль. MEGADETH отказались согласиться на эти условия, включая цену выкупа прав White. Не имея контракта или соглашения об использовании с White, MEGADETH выпустили альбом "The Sick, The Dying... And The Dead!" в сентябре 2022 года.



White подал в суд на MEGADETH, Universal Music Group и других за нарушение авторских прав и просит суд запретить MEGADETH и UMG использовать иллюстрации. Он также требует возмещения убытков и возмещения ущерба.







+1 -0



( 3 ) просмотров: 530