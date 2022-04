сегодня



Лидер MEGADETH — о новом альбоме



Dave Mustaine рассказал в интервью SiriusXM "Trunk Nation With Eddie Trunk" о предстоящем альбоме MEGADETH "The Sick, The Dying, And The Dead". Альбом, который ориентировочно выйдет 8 июля, станет продолжением пластинки 2016 года "Dystopia" и будет включать в себя кавер-версию песни DEAD KENNEDYS "Police Truck" и песню Sammy Hagar'a "This Planet's On Fire", в последней из которых звучит вокал самого Hagar'a.



По поводу того, когда поклонники смогут услышать новую музыку MEGADETH, Mustaine сказал следующее:



«Мы знаем, что всё запланировано на 8 июля. И мы надеемся, что уложимся в график. Я знаю, что наш сингл со дня на день появится на радио. Это песня под названием "Killing Time". Она написана об одном человеке из моего прошлого, но это не так очевидно, как кажется. Она рассказывает о пустой трате времени. И это было связано с некоторыми ситуациями, в которые я и ребята из группы попадали с течением времени. И я уверен, что многие люди отнесутся к этому с пониманием. Так что эта песня появится на радио, чёрт возьми, в любой день».



Mustaine ответил на вопрос о том, исполнят ли MEGADETH новую песню во время предстоящего этапа "The Metal Tour Of The Year", который стартует 9 апреля в Лас-Вегасе:



«У нас есть трек под названием "Night Stalker", и мы надеемся использовать его в качестве нашего нового вступительного трека. Мы пока не собирались все вместе, поэтому у нас ещё не было возможности начать прорабатывать все нюансы трека, кроме тех случаев, когда мы были вместе в студии. Но если мы используем его в качестве вступительного трека, в нём есть кое-какие элементы, которые мы собираемся включить в начало нашего шоу. В работе над этим треком принимал участие мой приятель Ice-T».



Более подробно Dave рассказал о "Night Stalker" в отдельном интервью с Хосе Мангином из SiriusXM Liquid Metal:



«Это брутальная песня. Я не помню, самая ли она быстрая на новом альбоме. Но "Night Stalker" посвящена 160-му батальону армии США, а это вертолеты "чёрных операций", которые летают по ночам, никто не знает, что они рядом: они прилетают и улетают. Ко мне присоединился мой приятель Ice-T, потому что Айс был рейнджером в армии, и он ездил в две командировки в Афганистан, насколько я знаю. Думаю, это было в 91-м году, когда я впервые встретил его. Возможно, это было немного раньше, но я знаю, что он был рейнджером. И я только что сделал кое-что для его последней записи. Но когда я спросил его, я подумал, что было бы здорово пригласить его из-за его бравады и того факта, что он действительно заслуживает доверия как человек, который был там. А потом мы пригласили ещё нескольких парней, которые будут участвовать в работе над треком, чтобы сделать его как можно более реальным. Мы собираемся подняться на базу, чтобы отснять кучу вертолётных кадров, и записать звуки. Прямо сейчас в Бразилии мы делаем три видеоклипа для этой пластинки, и мы объединяем всё это производство и материалы с базы, вертолёты и всё остальное вместе, чтобы сделать это первое видео на три песни».







