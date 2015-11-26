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Megadeth

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Басист MEGADETH сказал, что песня "Peace Sells" была сделана за пару часов



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Во время своего недавнего появления в подкасте фронтмена MACHINE HEAD "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" басист MEGADETH Дэвид Эллефсон рассказал о создании басового выступления к песне "Peace Sells" из альбома 1986 года "Peace Sells... But Who's Buying?":

«Dave [Mustaine, фронтмен MEGADETH] написал рифф. У меня была одна бас-гитара. Это был бас B. C. Rich Eagle, и это был, по-моему, безладовый бас... Я и Dave жили с Karat'ом Faye'ем, который являлся звукоинженером и сопродюсером пластинки "Killing Is My Business"... Мы сидели, и Dave взял бас-гитару и стал наигрывать. Он сказал: "Эй, Джуниор, иди сюда и сыграй это". И мы начали работать над этим, пытаясь что-то сообразить. Мы пошли на репетицию той ночью... Мы пошли туда, и эта песня, можно сказать, сама себя написала той ночью. У Dave'a были риффы, начал игратьGar [Samuelson, тогдашний барабанщик MEGADETH]. Мы собрали её воедино. [У нас было] несколько предложений. Я имею в виду, что эта песня была сделана буквально в течение пары часов... Я не знаю, было ли это той ночью. Так могло быть. Мы сидели за рулём и включили радио... Помню, Дэйв просто посмотрел на меня и сказал: "Эй, что ты думаешь о "Peace Sells... But Who's Buying"?" И я оветил: "Круто. Звучит здорово". И всё завертелось. Dave просто сидел, а маховик крутился, и появлялись идеи. И так появилась та песня. Он написал текст песни, по-моему, довольно быстро».

MEGADETH





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