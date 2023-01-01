Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео THE ROLLING STONES 36
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 34
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 27
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 23
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 19
*Гитарист FEAR FACTORY о бывшем вокалисте: «Он был неубедител... 16
*MEGADETH выступили с временным участником 16
*Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю э... 15
*Басист METALLICA о фронтмене, забывшем сыграть часть песни н... 13
*Название нового альбома THE ROLLING STONES 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео THE ROLLING STONES 36
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 34
*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 27
*UDO DIRKSCHNEIDER считает, что для успеха молодым группам ну... 23
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 19
[= ||| все новости группы



*

Megadeth

*



11 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о выступлении с MEGADETH

11 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о выступлении с MARTY

10 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH о вопросах насчёт METALLICA: «Я не поднимаю эту тему»

9 сен 2023 : 		 Видео с выступления MEGADETH

7 сен 2023 : 		 MEGADETH выступили с временным участником

6 сен 2023 : 		 Гитарист WINTERSUN выступит с MEGADETH

3 сен 2023 : 		 Как лидер MEGADETH попал в танк

2 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN и MEGADETH на Wacken

1 сен 2023 : 		 Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию

31 авг 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH исполняет

30 авг 2023 : 		 CRISTINA SCABBIA присоединилась на сцене к MEGADETH

19 авг 2023 : 		 А у вас есть командир танка Dave Mustaine?

16 авг 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN репетирует с MEGADETH

14 авг 2023 : 		 Drum-cam от MEGADETH

11 авг 2023 : 		 MATT HEAFY присоединился на сцене к MEGADETH

8 авг 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Нет ничего хуже, чем когда кто-то появляется в вашей жизни и пытается вас изменить»

7 авг 2023 : 		 За кулисами MEGADETH

5 авг 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN выступил с MEGADETH

1 авг 2023 : 		 Лидер MEGADETH о зрителях, бросающих предметы на сцену: «Если ты не нравишься людям, они будут бросаться всякой фигнёй»

31 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH о секрете успеха в трэше

30 июл 2023 : 		 DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным

26 июл 2023 : 		 MEGADETH ловят призраков

24 июл 2023 : 		 MEGADETH открыли европейский тур

22 июл 2023 : 		 SHAWN DROVER о MEGADETH: «У меня остались хорошие воспоминания»

18 июл 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Сцена в порядке!»

17 июл 2023 : 		 Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN о выступлении с MEGADETH



zoom
В рамках недавнего интервью у MARTY FRIEDMAN'a спросили, какие у него впечатления от двух выступлений с MEGADETH в этом году:

«Это было замечательно. У нас с ними замечательная история, поэтому, когда появилось что-то особенное, я сразу же решил это осуществить. И всем нам это очень понравилось. И я надеюсь, что фанатам это понравилось так же, как и нам. Для нас это было просто очень приятное событие, чтобы поставить восклицательный знак с учетом общей истории. И, конечно, я самый большой фанат всего, что они делают в мое отсутствие, и просто болею за них на протяжении всего их пути»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 439

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом