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MARTY FRIEDMAN о выступлении с MEGADETH



В рамках недавнего интервью у MARTY FRIEDMAN'a спросили, какие у него впечатления от двух выступлений с MEGADETH в этом году:



«Это было замечательно. У нас с ними замечательная история, поэтому, когда появилось что-то особенное, я сразу же решил это осуществить. И всем нам это очень понравилось. И я надеюсь, что фанатам это понравилось так же, как и нам. Для нас это было просто очень приятное событие, чтобы поставить восклицательный знак с учетом общей истории. И, конечно, я самый большой фанат всего, что они делают в мое отсутствие, и просто болею за них на протяжении всего их пути»







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