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Лидер MEGADETH добивается для металла ещё одной номинации на Грэмми



Лидер MEGADETH Dave Mustaine в недавнем разговоре с радиостанцией 107.7 рассказал о своих попытках добавить ещё одну номинацию для металла на Грэмми:



«Я присоединился к Грэмми-сегменту в Нэшвилле, чтобы попытаться хоть как-то поменять положение вещей просто потому, что металл на Грэмми представлен всего в одной категории, в то время как у них под польку их штук десять. Я перестал интересоваться Грэмми, потому что ты сидишь, слушаешь штук тридцать записей латинского джаза, а потом надо прослушать ещё столько же все того же латинского джаза. Ну и спрашивается: зачем? Ну а несколько лет назад Johhny K, который продюсировал наш альбом "Th1rt3en", и ещё несколько человек в Грэмми попытались провести ещё одну номинацию на Грэмми для металла, и они были очень близки к успеху, но не срослось. Я связался с ними и сказал: "Мы сделаем это!" Так что в 2020 году мы будем бороться — мы подключим все известные нам металл-лейблы, постараемся сделать от их имени единую петицию в комитет Грэмми, чтобы была организована ещё одна номинация для металла.



Моя запись была одной из пластинок, попавшей в Top 25 Universal во всем мире. Не надо говорить, что мы не заслуживаем ещё одну номинацию!»















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