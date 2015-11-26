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Megadeth

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5 сен 2018 : 		 Басист MEGADETH введён в Iowa Rock 'N' Roll Hall Of Fame

28 авг 2018 : 		 Лидер MEGADETH: «Я никогда не говорил, что Lars является причиной отсутствия новых шоу "Big 4"»

24 авг 2018 : 		 Обучающее видео от MEGADETH

16 авг 2018 : 		 Биография бывшего барабанщика MEGADETH выйдет зимой

14 авг 2018 : 		 Лидер MEGADETH: «95% того, что в 2019 выйдет новый альбом»

26 июл 2018 : 		 Лидер MEGADETH снизил цену на дом

27 июн 2018 : 		 Гитарист ARCH ENEMY присоединился на сцене к MEGADETH

25 июн 2018 : 		 MEGADETH посвятили песню Винни Полу

19 июн 2018 : 		 Лидер MEGADETH о возможности новых туров Big 4

14 июн 2018 : 		 MEGADETH впервые за 17 лет сыграли "The Conjuring"

31 май 2018 : 		 Репетиционное видео гитариста MEGADETH

26 май 2018 : 		 Фрагмент переиздания MEGADETH

17 май 2018 : 		 Акустика от лидера MEGADETH

8 май 2018 : 		 Лидер MEGADETH исполняет "Symphony Of Destruction"

25 апр 2018 : 		 Видеотрейлер MEGADETH к делюксовомму переизданию "Killing Is My Business... And Business Is Good"

25 апр 2018 : 		 JEFF YOUNG и SHERRI KLEIN исполнили кавер Тома Уэйтса

18 апр 2018 : 		 MEGADETH опубликовали видео из тура по Латинской Америке

7 апр 2018 : 		 Переиздание MEGADETH выйдет летом

23 мар 2018 : 		 Лидер MEGADETH: «Я с огромным уважением отношусь к SLAYER»
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Лидер MEGADETH добивается для металла ещё одной номинации на Грэмми



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine в недавнем разговоре с радиостанцией 107.7 рассказал о своих попытках добавить ещё одну номинацию для металла на Грэмми:

«Я присоединился к Грэмми-сегменту в Нэшвилле, чтобы попытаться хоть как-то поменять положение вещей просто потому, что металл на Грэмми представлен всего в одной категории, в то время как у них под польку их штук десять. Я перестал интересоваться Грэмми, потому что ты сидишь, слушаешь штук тридцать записей латинского джаза, а потом надо прослушать ещё столько же все того же латинского джаза. Ну и спрашивается: зачем? Ну а несколько лет назад Johhny K, который продюсировал наш альбом "Th1rt3en", и ещё несколько человек в Грэмми попытались провести ещё одну номинацию на Грэмми для металла, и они были очень близки к успеху, но не срослось. Я связался с ними и сказал: "Мы сделаем это!" Так что в 2020 году мы будем бороться — мы подключим все известные нам металл-лейблы, постараемся сделать от их имени единую петицию в комитет Грэмми, чтобы была организована ещё одна номинация для металла.

Моя запись была одной из пластинок, попавшей в Top 25 Universal во всем мире. Не надо говорить, что мы не заслуживаем ещё одну номинацию!»



MEGADETH




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