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*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 19
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 12
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Megadeth

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Лидер MEGADETH: «Если ты пришёл к врачу с болью в горле, а он проверяет твою задницу, то что-то идёт не так»



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine в рамках программы Full Metal Jackie рассказал о найденном у него раке,о том, как он справился с такими известиями, и как они повлияли на его повседневную жизнь:

«Разумеется, есть диета, есть источники пищи и жидкости, и то, как они влияют на мою кровь, сахар в моей крови, молочные продукты в моей крови. Но я никогда не беспокоился об этом слишком сильно, потому что я просто забил и сформировал своё мнение на этот счёт. Так что я думаю, что это то немногое положительное, что из-за случившегося позволяет жить мне более чистой жизнью...

Сейчас я уже свободен от рака, слава Богу. Я пришёл на приём к рентгенологу, и он сказал мне в октябре 2019 года — это тот месяц, когда мне сказали, что я свободен от рака. Так что скоро, похоже, будет уже три года.

Я больше не думаю об этом. Но благодаря этому я задумался о жизни в целом, не столько о том, что я делаю, когда выхожу на сцену, сколько о том, насколько я действительно ценю людей вокруг меня. Насколько я способен терпеть людей, которые действуют мне на нервы? Неужели я пошлю кого-нибудь подальше, разозлившись на них, и больше никогда их не увижу?

Это был тот самый случай, который открыл мне глаза. И ещё я только что заметил, что по телевизору стали крутить рекламные ролики об этом виде рака. И я никогда не видел этого раньше в своей жизни, а теперь я вижу это по телевизору. И я думаю: "Вау, это странно". Раньше не было таких массовых болезней, как эта, чтобы по телевизору показывали рекламу о раке горла. Раньше это был просто рак, рак, рак — без такой специфики. Теперь вы знаете, что происходит что-то очень странное. И это происходит со многими людьми, как мне сказали. Так что я бы просто призвал людей вести здоровый образ жизни, позвать известных личностей. И если ты взрослый мужчина и уважаешь себя и окружающих тебя людей, которые тебя любят, иди и проверься».

Когда Jackie заметил, что парни обычно не любят ходить к врачу, чтобы провериться, Mustaine ответил:

«Я думаю, это всё из-за позиции крутого парня. Существует клеймо, что если ты пойдёшь к врачу, то он засунет тебе что-то в задницу, и я думаю, что это одна из худших вещей, которые люди неправильно интерпретируют. Это не всегда нечто из серии: "Эй, поверните голову и покашляйте". Я считаю, что если ты пришёл к врачу с болью в горле, а он проверяет твою задницу, то что-то идёт не так».




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