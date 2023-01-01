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MARTY FRIEDMAN выйдет на одну сцену с MEGADETH



Dave Mustaine подтвердил, что MARTY FRIEDMAN присоединиться к группе на концерте в Японии и отыграет три песни на бис. Стрим концерта намечен на 27 февраля.



Mustaine: «Когда Marty сказал: "Эй, я могу сыграть на этом концерте", я подумал: "Это так здорово". Будет очень интересно свести Kiko [Loureiro, нынешнего гитариста MEGADETH] и Marty вместе, потому что они оба гении игры на гитаре. Так что для меня это как гигантский подарок на день рождения и Рождество».



Friedman: «Прошло много времени — 23 года, если быть точным, с тех пор как я был на одной сцене с Dave Mustaine, занимаясь музыкой. С тех пор мы оба выбрали совершенно разные пути. Это не отменяет того факта, что я очень горжусь той ролью, которую я сыграл в истории и наследии MEGADETH. Я также очень, очень горжусь многими великими достижениями группы и ее продолжающимся успехом в мое отсутствие. На данный момент я просто испытываю огромную радость и нешуточный адреналин. Я с нетерпением жду возможности сыграть с MEGADETH в таком классном месте как Будокан».



Mustaine: «Мы давно не были в Японии. Я подумал, что приглашение Marty - это очень предусмотрительно. MEGADETH не была группой с большим количеством гостевых выступлений других музыкантов. Мы не джем-бэнд. Я спросил Kiko, что он думает по этому поводу, и Kiko абсолютно не сомневается в своей игре на гитаре.



Это не похоже на то, как THE POLICE передали свои инструменты U2, чтобы те приняли эстафету. ", Это что-то по-настоящему ценное для японской аудитории. Мы хотим, чтобы это был подарок. Так что все, кто купил билет до сегодняшнего дня, добро пожаловать... Я с большим нетерпением жду этого момента. Будет здорово!»







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