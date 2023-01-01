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*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 32
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 19
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 17
*Видео с выступления FEAR FACTORY 16
*Видео с текстом от METALLICA 14
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Megadeth

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23 мар 2023 : 		 MEGADETH в Австралии

12 мар 2023 : 		 Лидер MEGADETH — о трудностях с исполнением определённых нот

12 мар 2023 : 		 DAVE MUSTAINE рад возвращению бывшего в MEGADETH

10 мар 2023 : 		 Альбом MEGADETH доступен в Dolby Atmos

10 мар 2023 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

3 мар 2023 : 		 Барабанщик MEGADETH — о выступлении с Marty

28 фев 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH

27 фев 2023 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

22 фев 2023 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от MEGADETH

20 фев 2023 : 		 Музыканты MEGADETH определяют, кто сверху

20 фев 2023 : 		 Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может исполнять старый материал

14 фев 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN выйдет на одну сцену с MEGADETH

12 фев 2023 : 		 DAVID ELLEFSON заявил, что ранние вещи MEGADETH были написаны для маленьких площадок

9 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE — о нынешней версии MEGADETH: «Это, пожалуй, лучший состав, который у нас был за долгое время»

8 фев 2023 : 		 MEGADETH кинули автора обложки?

8 фев 2023 : 		 Стрим от MEGADETH

9 янв 2023 : 		 Бывший гитарист MEGADETH — о достоверном исполнении соло: «Этого хотели фанаты»

30 дек 2022 : 		 Гитарист MEGADETH о соло в "We'll Be Back"

30 дек 2022 : 		 Лидер MEGADETH о сочинении "Dogs Of Chernobyl"

24 дек 2022 : 		 CHRIS ADLER — о том, почему он не присутствовал на церемонии вручения «Грэмми» с MEGADETH

22 дек 2022 : 		 CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH

16 дек 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

13 дек 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH: «У нас много свободы!»

7 дек 2022 : 		 Архивы Ника Менцы

6 дек 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

23 ноя 2022 : 		 JAMES LOMENZO: «Я рад, что David вернулся в MEGADETH в 2010»
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MEGADETH в Австралии



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Видео с выступления MEGADETH, которое состоялось 22 марта на Margaret Court Arena, Мельбурн, Австралия, доступно для просмотра ниже.




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