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Megadeth

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23 авг 2021 : 		 Видео с выступления MEGADETH

20 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Когда я собирал группу, я хотел, чтобы это была более металлическая версия METALLICA»

16 авг 2021 : 		 Лидер MEGADETH подписал бутылки

11 авг 2021 : 		 JAMES LOMENZO поедет в тур с MEGADETH

9 авг 2021 : 		 MEGADETH приступили к сведению

2 авг 2021 : 		 Новый рифф от MEGADETH

25 июл 2021 : 		 Название нового альбома MEGADETH

13 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH: «Пасторам здесь не место»

12 июл 2021 : 		 Угадай басиста MEGADETH

9 июл 2021 : 		 MEGADETH переписали партии пастора

5 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH подорожал

2 июл 2021 : 		 Лидер MEGADETH за 150

30 июн 2021 : 		 Новый релиз MEGADETH выйдет летом

28 июн 2021 : 		 CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь»

18 июн 2021 : 		 Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбоме MEGADETH

4 июн 2021 : 		 Бывший продюсер MEGADETH: «Не могу развидеть видео с David'ом»

3 июн 2021 : 		 JASON NEWSTED в MEGADETH? Зачем ему это

30 май 2021 : 		 Лидер MEGADETH продаёт машину

26 май 2021 : 		 Вспоминая барабанщика MEGADETH

26 май 2021 : 		 MEGADETH выступят на фестивале SLIPKNOT

24 май 2021 : 		 MEGADETH и David всё

20 май 2021 : 		 Уроки от лидера MEGADETH

18 май 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN не участвует в торжествах MEGADETH

12 май 2021 : 		 Выходят нашивки MEGADETH

11 май 2021 : 		 Новые даты тура MEGADETH, LAMB OF GOD, TRIVIUM + IN FLAMES

11 май 2021 : 		 MEGADETH: «Аспекты личной жизни только в руках басиста»
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|||| 23 авг 2021

Видео с выступления MEGADETH



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Видео с выступления MEGADETH, которое состоялось 21 августа в Ирвинге, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Hangar 18

02. Take No Prisoners

03. The Conjuring

04. She-Wolf

05. A Tout Le Monde

06. Trust

07. Conquer Or Die!

08. Dystopia

09. Tornado Of Souls

10. Symphony Of Destruction

11. Peace Sells

12. Holy Wars... The Punishment Due

MEGADETH Makes Setlist Changes For Second Concert Of 'The Metal Tour Of The Year' (Video)























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КомментарииСкрыть/показать 3 )

olly71


23 авг 2021, 20:20		Ух ты с первого концерта почти половину песен поменяли в сет листе .

Nepalcev


23 авг 2021, 21:27		С почином Мегу, отличный звук!
olly71, а главное, как "пальцевик" медиатором шпарит. Что там Грег Христиан вещал?))

father


23 авг 2021, 23:18		Ну насчёт Ломенцо вообще сомнений не было, крутой музыкант, ни дать ни взять. по треклисту что-то откровений не заметил:)


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