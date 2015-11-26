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Концертное видео MEGADETH 1990 года



MEGADETH в рамках промоушна альбома "Rust In Peace" были гостями в программе The Arsenio Hall Show, в ходе которой была исполнена композиция "Hangar 18".

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