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Megadeth

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Лидер MEGADETH: «Мне не нравится, когда меня называют богом»



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine дал интервью в последнем эпизоде подкаста GUNS N 'ROSES "Appetite for Distortion".

На вопрос о том, как он воспринимает то, что некоторые люди называют его «богом гитары» или «богом хэви-металла», Mustaine, который участвует в этом году в туре "Experience Hendrix", ответил:

«Мне не нравится, когда меня называют богом. Мне неудобно, потому что я просто человек. Но я люблю свою работу, и я горжусь тем, что у меня это хорошо получается. Но я также знаю, что есть парни, которые намного лучше меня... Zakk [Wylde], к примеру, — Zakk потрясающий гитарист. Кто там ещё [в туре «Experience Hendrix»]? Eric Johnson — один из моих фаворитов. И Joe Satriani — один из лучших в мире. И Dweezil Zappa — для меня это, пожалуй, самый большой сюрприз — отличный гитарист и милейший человек. Он помогал мне с моим звучанием. Я недавно пришёл на шоу, а Dweezil что-то делает с моим усилителем, а Eric Johnson играет на моей гитаре, и я думаю: «Чувак, я умер и попал на небеса. Взгляните на это».

Его также спросили, правда ли, что гитарист GUNS N 'ROSES Slash однажды пробовался в MEGADETH, на что Dave ответил:

«Да, мы определённо друзья. [Но] он не пробовался [в MEGADETH]. Но его приглашали. Он и [басист MEGADETH] David Ellefson играли вместе несколько раз, так что это было весело. И ему нравилось играть с Dave'ом, ему нравилась идея играть со мной, и я подумал, что это тоже отличная идея. Возможно, именно поэтому мы стали такими хорошими друзьями. Хотя мы не часто видимся, когда мы видим друг друга, всё время говорим: "Эй, как дела, чувак?" И, я думаю, есть глубокое, глубокое, глубокое взаимное уважение друг к другу».



MEGADETH




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Petrovich Sexyy


29 мар 2019, 12:50		Я думаю, это Ингви не нравится, если тебя кто-то называет богом.

rassol


29 мар 2019, 13:30		Пингви принципиально не нравится, когда богом называют кого-то, а не его.


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