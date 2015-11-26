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Megadeth

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Басист MEGADETH: «Мы всем обязаны METALLICA»



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David Ellefson заявил, что MEGADETH и другие трэш- и экстремальные металл-группы «всем обязаны METALLICA».

Dave Mustaine, который являлся оригинальным лид-гитаристом METALLICA, был уволен из группы барабанщиком Lars'ом Ulrich'ом в 1983 году. Его заменил Kirk Hammett, а Dave основал группу MEGADETH и самостоятельно добился мирового успеха.

В новом интервью Детройтской радиостанции WRIF на вопрос о том, уделяли ли они с Mustaine'ом пристальное внимание тому, что METALLICA делала в первые годы существования MEGADETH, Ellefson ответил:

«О, конечно. Я имею в виду, что мы все просто ветка от родословной METALLICA. В том смысле, что давайте посмотрим правде в глаза. Особенно MEGADETH, с Dave'ом во главе, а потом я — ветка от Dave'а с MEGADETH. Слушайте, да мы всем обязаны METALLICA. Эти ребята распахнули двери для каждого из нас — ANTHRAX, SLAYER. Сегодняшние группы — LAMB OF GOD, PANTERA — никого из них бы не появилось, если бы не было METALLICA, которые как 800-фунтовая горилла просто прорезали путь через джунгли, которые никогда бы не впустили хэви-металл. То, что они смогли сделать, а также тот масштаб и размах, с которыми они смогли прорубить эти двери, изменили всю нашу жизнь — как музыкантов, как фэнов, так и всех остальных. Вот почему я думаю, что когда они организовали шоу «Большой четвёрки» с нами в 2010 и 2011 годах, мы были словно отпрыски от одного дерева.

Как сказал Scott Ian [ANTHRAX], мы все как братья в одной семье, просто один из наших братьев ушёл и стал Microsoft [смеётся], и это была METALLICA. Как, чёрт возьми, ты это сделал? Это потрясающе. Ты изменил мир. Но тот факт, что они вернулись и снова предложили нам оливковую ветвь и просто сказали: "Эй, мы все варились в этом вместе. Давайте чествовать то, что мы сделали вместе много лет назад". И я думаю, это говорит о том, насколько крута METALLICA».

MEGADETH



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

hansi_hrb


18 сен 2020, 15:05		Черт мужик, тебя за это сожгут на костре и уволят из меги. Срочно пиши опровержение. Любимая песня Металлики Механикс, не забывай.

Aiming High


18 сен 2020, 16:05		Не,ну я согласен что если-бы не метла то рыжий нафиг -бы ни кому не здался. Только не надо приплетать сюда Slayer.

AnyMetalYouLike


18 сен 2020, 16:17		Там у Ларса от такого прохода в ноги наверное пах свело.


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