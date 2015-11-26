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Megadeth

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12 апр 2021 : 		 MEGADETH совсем близки

7 апр 2021 : 		 Басист MEGADETH рад, что столько лет работает над альбомом

4 апр 2021 : 		 Лидер MEGADETH — о новом альбоме: «Мне осталось спеть на одной песне»

1 апр 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

29 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

23 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON — об участии Kerry King'a в MEGADETH

22 мар 2021 : 		 Басист MEGADETH — о смерти Ника Менцы

22 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

16 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

15 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

5 мар 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

2 мар 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем

28 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

28 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Злые рога Интернета впервые поднялись ещё в 90-е!»

27 фев 2021 : 		 В новый альбом MEGADETH войдёт кавер-версия

15 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH надеется на возвращение круизов

12 фев 2021 : 		 Вокалист MEGADETH в студии

7 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Не имеет смысла выпускать новый альбом в разгар пандемии»

28 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Dirk — звезда альбома!»

25 янв 2021 : 		 JAMES LOMENZO: «Играть в MEGADETH было сложнее всего»

21 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO мог попасть в MEGADETH в 1987 году

21 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что новый альбом будет разнообразным

20 янв 2021 : 		 Лидер MEGADETH заработал новый пояс

18 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH сказал, что песня "Peace Sells" была сделана за пару часов

14 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Мы все — ветви METALLICA»

12 янв 2021 : 		 Лидер MEGADETH открыл название альбома. Возможно(е)
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|||| 12 апр 2021

MEGADETH совсем близки



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Басист MEGADETH David Ellefson в недавнем интервью сказал, что группа "вот совсем уже почти всё" с новым альбомом:

«Я буквально на днях был в Нэшвилле чтобы сделать пару маленьких штришков для кое-чего. И мы, буквально, последние минуты трудимся над этой пластинкой. Очевидно, что из-за COVID все притормозило. Kiko все еще в Финляндии, в прошлом году были свои задержки из-за невозможности поездок. Но мы то с Dirk'ом еще в мае и июне прошлого года записали основную часть. И это оказалось к лучшему»

MEGADETH Is 'In The Final Hours' Of Recording New Album





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