12 апр 2021



MEGADETH совсем близки



Басист MEGADETH David Ellefson в недавнем интервью сказал, что группа "вот совсем уже почти всё" с новым альбомом:



«Я буквально на днях был в Нэшвилле чтобы сделать пару маленьких штришков для кое-чего. И мы, буквально, последние минуты трудимся над этой пластинкой. Очевидно, что из-за COVID все притормозило. Kiko все еще в Финляндии, в прошлом году были свои задержки из-за невозможности поездок. Но мы то с Dirk'ом еще в мае и июне прошлого года записали основную часть. И это оказалось к лучшему»







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