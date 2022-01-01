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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 33
*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
*MAX CAVALERA: «Для меня каждый альбом — это шанс сделать то,... 13
*OZZY OSBOURNE не получил удовольствия от последнего альбома ... 11
*Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE... 10
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Megadeth

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28 сен 2022 : 		 Drum-cam от MEGADETH

27 сен 2022 : 		 Гитарист MEGADETH считает, что понимает Dave'a

26 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Здорово делать людей счастливыми в сумасшедшем мире, в котором мы сейчас живём»

25 сен 2022 : 		 MEGADETH впервые сыграли "Soldier On!"

22 сен 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Играть в команде просто класс!»

21 сен 2022 : 		 Ник Менца исполняет трек MEGADETH

20 сен 2022 : 		 Бывшим участникам MEGADETH нет никакого дела до реакции DAVE'а MUSTAINE'a на их проект

19 сен 2022 : 		 Барабанщик MEGADETH стал амбассадором THE ROB STEWART SHARKWATER FOUNDATION

18 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о рождении текстов

17 сен 2022 : 		 Новые NFT от MEGADETH

16 сен 2022 : 		 MEGADETH в "Trunk Nation L.A. Invasion"

15 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения»

14 сен 2022 : 		 JAMES LOMENZO — о возвращении в MEGADETH

12 сен 2022 : 		 MEGADETH получили бронзу

10 сен 2022 : 		 Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, чтобы лучше его узнать

9 сен 2022 : 		 Какую песню JUDAS PRIEST записали MEGADETH?

8 сен 2022 : 		 Ник Менца исполняет материал MEGADETH

8 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о своём подходе к сочинению песен

7 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Все обожают James'a LoMenzo»

5 сен 2022 : 		 Лидер MEGADETH считает себя проницательным бизнесменом

2 сен 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

1 сен 2022 : 		 Фронтмен MEGADETH: «Я думаю, что на 100 процентов здоров»

1 сен 2022 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

31 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о том, почему группа не играет новые песни

30 авг 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа»

29 авг 2022 : 		 MEGADETH получили золото и платину
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|||| сегодня

Drum-cam от MEGADETH



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Барабанщик MEGADETH Dirk Verbeuren опубликовал drum-cam исполнения композиции "Soldier On!" 20 сентября в Lakeview Amphitheatre, Syracuse, New York.




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