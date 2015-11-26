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Megadeth

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DAVE MUSTAINE сказал, что новый альбом MEGADETH «получается отличным»



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Лидер MEGADETH Dave Mustaine принял участие в "Virtual Mega Happy Hour" в пятницу, 24 июля, из своего дома во Франклине, штат Теннесси, через аккаунт Megadeth Beer в Instagram.

На вопрос одного из зрителей о том, как продвигается работа над новым альбомом MEGADETH, Mustaine ответил:

«Новый альбом получается отличным. У нас было много заминок, например, рак, но я думаю, что у нас всё отлично. Я уверен, что вы, ребята, будете удивлены, и я надеюсь, вам понравится то, что вы услышите».

Что касается возможной даты выпуска альбома, Dave сказал следующее:

«Я не знаю. Мы всё еще работаем над ним. Мы пытаемся решить, сколько песен должно быть на пластинке. У нас есть около восьми песен и ещё пара кавер-версий».

Mustaine также затронул тему гастрольных планов MEGADETH:

«Надеюсь, что скоро вся эта история с короной закончится, и мы будем работать над нашими гастрольными маршрутами. У нас назначены даты на следующий год, и мы надеемся, что увидим многих из вас, ребята, и прихватим с собой много пива MEGADETH. Так что я уверен, что вы с большим нетерпением, как и мы, ждёте, когда мы выйдем на сцену и отправимся в тур.

Прошло много времени с тех пор, как мы гастролировали, и мы видим всех этих людей, которые хотят, чтобы их развлекали, и все эти виртуальные концерты из дома, как драйв-ин-концерты в кино и всё такое, всё это, конечно, здорово, но я думаю, что мы как музыканты хотим играть, мы хотим быть перед вами и ощущать эту атмосферу. Мы хотим видеть, как вы пьёте пиво, мы хотим видеть, как вы поднимаете кулак в воздух и говорите: "Да, чёрт возьми". Так что будьте умнее, ребята. Мойте руки, надевайте маску, держите социальную дистанцию и пейте много пива MEGADETH».

DAVE MUSTAINE Says New MEGADETH Album Is











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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Loastouls


29 июл 2020, 16:57		Знаем мы их "новый альбом будет отличным", очередной шлак в дороге.

Flaming


29 июл 2020, 17:36		Loastouls, скинь инвайт в свою машину времени, я тоже знать хочу


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