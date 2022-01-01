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*Новое видео KREATOR 16
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Megadeth

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19 июн 2022 : 		 Ник Менца исполняет MEGADETH

17 июн 2022 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

7 июн 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

1 июн 2022 : 		 Старый член вернулся в MEGADETH

10 май 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

10 май 2022 : 		 MEGADETH на USS Lexington

5 май 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Если ты пришёл к врачу с болью в горле, а он проверяет твою задницу, то что-то идёт не так»

3 май 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

25 апр 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

14 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!»

13 апр 2022 : 		 DAVID ELLEFSON назвал самую сложную для него в исполнении песню MEGADETH

12 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме»

12 апр 2022 : 		 MEGADETH будут искать новых пивоваров

11 апр 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

5 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH — о новом альбоме

4 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH рад возвращению James'a LoMenzo

31 мар 2022 : 		 Лидер MEGADETH назвал имя басиста

11 мар 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «У нас есть план и мы его придерживаемся»

27 фев 2022 : 		 Басист MEGADETH на новом сингле MYRONE

21 фев 2022 : 		 DAVE MUSTAINE исполняет тему MEGADETH

13 фев 2022 : 		 DAVE MUSTAINE и JOHN MOYER исполняют MEGADETH

10 фев 2022 : 		 DAVE MUSTAINE исполняет тему MEGADETH

28 янв 2022 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет летом. Может быть

27 янв 2022 : 		 Урок от лидера MEGADETH

14 янв 2022 : 		 JAMES LOMENZO пока остается с MEGADETH

3 янв 2022 : 		 Использует ли лидер MEGADETH Т.О.М.?
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Ник Менца исполняет MEGADETH



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Ранее не публиковавшееся видео исполнения Ником Менцой композиции MEGADETH "Trust" доступно для просмотра ниже.

Watch NICK MENZA Play MEGADETH's вЂњTrustвЂќ Two Years Before His Death




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