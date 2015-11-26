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Megadeth

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28 ноя 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Работаем каждый день»

27 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Всевышний познакомил меня с Dave'ом»

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8 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «У нас получилась классная пластинка»

7 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы сейчас заняты соло»

5 окт 2020 : 		 Гитарист WARRANT собирался в MEGADETH

5 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH — об иске басиста на 18,5 миллионов

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25 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE — о споре насчёт авторства песен в MEGADETH

19 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH не знал, почему ему больно

18 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы всем обязаны METALLICA»

17 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Как бы мне ни был противен Chris Poland, он был отличным гитаристом»

15 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым»

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9 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мне было так обидно читать всё дерьмо, что вылил на меня Ник перед смертью»

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16 авг 2020 : 		 Концертное видео VIC AND THE RATTLEHEADS
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Лидер MEGADETH: «Работаем каждый день»



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Лидер MEGADETH недавно стал гостем программы Full Metal Jackie's, где рассказал о том, как идёт процесс работы над новым альбомом:

«Верите или нет, но я буквально на днях узнал, что у у нас есть дата, когда они хотят, чтобы я сдал пластинку.

У меня было довольно много дел за последние два года. Мы готовились начать запись, а потом у меня начались проблемы с горлом, и мы узнали о раке [горла]. Лечение рака было завершено за шесть месяцев, что было для меня просто невероятной удачей. Но кроме этого было много других вещей, которые пошли не так — пандемия и всё остальное, что происходило и происходит. Работа, которую я делаю, влияет на окружающих, и это влияет на меня, потому что я с трепетом отношусь к нашим фанатам.

Когда в прошлом году мы выступали с туром Хендрикса ["Experience Hendrix"], мы вернулись, чтобы просто начать записываться. Я тогда подумал: "Хорошо, мы должны легко с этим справиться!" А потом бум — наступает пандемия, и всё замирает. Но знаете, мы ведь всё ещё работаем каждый день, и пластинка близка к завершению.

Это забавно, потому что каждый человек, которого я знаю, — ну, не каждый человек, а люди, которых я знаю, которые знают, что я занят работой над новой пластинкой, благослови их Бог, — они все спрашивают: "Ну что, ты собираешься писать о коронавирусе? И я думаю: "Ну теперь есть мысль..."»

MEGADETH Is





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

гладиатор


28 ноя 2020, 12:41		Надеюсь Дейв не опустится до такого чтобы писать песни об этом... В общем надеюсь на отличную новую пластинку с обычной для Дейва тематикой.

olly71


28 ноя 2020, 14:02		А какая обычная для Дейва тематика ? Он писал и про наркоту и про дьявола и про инопланетян и про войны и про политиков и про любовь даже . Про всё . У него нет какой то одной тематики . Но пластинку мы вряд ли услышим раньше чем разрешат концерты везде . Как и уже давно полностью записаные новые альбомы Айрон мэйден и Хелловин .


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