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Лидер MEGADETH : «Работаем каждый день»



Лидер MEGADETH недавно стал гостем программы Full Metal Jackie's, где рассказал о том, как идёт процесс работы над новым альбомом:



«Верите или нет, но я буквально на днях узнал, что у у нас есть дата, когда они хотят, чтобы я сдал пластинку.



У меня было довольно много дел за последние два года. Мы готовились начать запись, а потом у меня начались проблемы с горлом, и мы узнали о раке [горла]. Лечение рака было завершено за шесть месяцев, что было для меня просто невероятной удачей. Но кроме этого было много других вещей, которые пошли не так — пандемия и всё остальное, что происходило и происходит. Работа, которую я делаю, влияет на окружающих, и это влияет на меня, потому что я с трепетом отношусь к нашим фанатам.



Когда в прошлом году мы выступали с туром Хендрикса ["Experience Hendrix"], мы вернулись, чтобы просто начать записываться. Я тогда подумал: "Хорошо, мы должны легко с этим справиться!" А потом бум — наступает пандемия, и всё замирает. Но знаете, мы ведь всё ещё работаем каждый день, и пластинка близка к завершению.



Это забавно, потому что каждый человек, которого я знаю, — ну, не каждый человек, а люди, которых я знаю, которые знают, что я занят работой над новой пластинкой, благослови их Бог, — они все спрашивают: "Ну что, ты собираешься писать о коронавирусе? И я думаю: "Ну теперь есть мысль..."»













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