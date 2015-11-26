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Лидер MEGADETH надеется выпустить альбом весной



В ходе беседы с "Trunk Nation LA Invasion: Live From The Rainbow Bar & Grill" лидер MEGADETH Dave Mustaine в очередной раз подтвердил, что группа работает над новым материалом:



«Мы собираем всё воедино. Kiko и Dirk уже отправились в студию в Нэшвилле для записи материала, и сейчас мы заканчиваем работу над аранжировками. Так что мы все полны надежд, что весной всё уже будет выпущено».



Dave также в очередной раз признался, что очень рад сотрудничеству с бельгийцем Verbeuren'ом, ранее игравшим в SOILWORK.



«Мы опубликовали о нём небольшое видео в сети, и люди просто обалдели. И то же самое чувство испытываю и я. Я посмотрел, как он играет, и просто рассмеялся. Потому что на концертах я не смотрю на него — я смотрю на аудиторию — так что его, по сути, не вижу. И Kiko как-то сказал мне (имитируя бразильский акцент): "Ты, похоже, нашёл лучшего барабанщика для MEGADETH из всех, кто здесь был". На что мне лишь оставалось ответить согласием».



Dave рассказал и о Kiko:



«Ну, это тоже странно, когда музыка преодолевает языковые барьеры, потому что, когда мы пытаемся говорить, иногда я понимаю, что он говорит, иногда нет. Но когда дело доходит до музыки, я всегда понимаю, что он говорит».



По поводу его отношений с басистом MEGADETH David'ом Ellefson'ом, который покинул группу в 2002 году, а затем вернулся восемь лет спустя:



«О, да всё здорово. Я люблю Dave'а. Мы долгое время были партнёрами. Он же ещё и пастор. Вы вообще в курсе? Единственный пастор, которого я знаю, который говорит слово на "Ф". Я постоянно ловлю ушаты помоев за то, что я христианин. И я думаю: "Он же пастор, а я просто парень, который сидит рядом"».











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