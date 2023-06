сегодня



LEE VING присоединился на сцене к MEGADETH в рамках выступления в MidFlorida Credit Union Amphitheatre, Tampa, Florida, чтобы исполнить композицию "Nothing Is Something" проекта MD.45.







