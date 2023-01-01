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Megadeth

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|||| 27 июн 2023

DAVE MUSTAINE: «MARTY FRIEDMAN — единственный из бывших участников MEGADETH, кто добился чего-то значительного»



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В новом интервью для Bloodstock TV Dave Mustaine рассказал о выступлении MEGADETH несколько месяцев назад, когда к нему и его коллегам по группе присоединился бывший гитарист Marty Friedman во время первого в истории группы концерта в знаменитом японском зале Budokan в Токио. Friedman вышел на сцену на три песни в конце основного сета 27 февраля: "Countdown To Extinction", "Tornado Of Souls" и "Symphony Of Destruction".

На вопрос о том, не было ли у него ощущения после выступления Marty с MEGADETH в Будокане, как будто прошло совсем немного времени с момента ухода Friedman'a 23 года назад, Dave ответил:

«У нас было много таких эмоций. Было ощущение, что это старые добрые времена. Кроме того, с тех пор Marty сделал себе имя как самостоятельный музыкант. Из всех бывших участников MEGADETH Marty, пожалуй, единственный, кто чего-то добился. Не в обиду остальным парням — таковы факты. Если вы посмотрите на их продажи и прочее, Marty — единственный из бывших участников MEGADETH, кто добился чего-то значительного. И я смог приехать к нему в гости в его мир... Было приятно увидеть Marty вне его привычной среды. К тому же когда он пришёл, он очень настойчиво предлагал некоторые вещи, чтобы шоу прошло без сучка без задоринки. Он хотел просмотреть все песни, которые мы играли, несколько раз, чтобы убедиться, что всё было просто супер. И, конечно, Marty, как и подобает Marty, вышел на сцену и заворожил всех нас, включая меня. Мне было трудно наблюдать за ним и одновременно делать свою работу, мне хотелось сидеть и смотреть, как Kiko [Loureiro, нынешний гитарист MEGADETH] и Marty играют вместе, потому что эти двое — одни из величайших гитаристов в хард-роке и хэви-металле, и наблюдать за их совместной игрой было незабываемо».




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