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*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 23
*Лидер MEGADETH: «Если вы суперзвезда, вам не нужна группа» 18
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 16
*Профессиональное видео с выступления THE HALO EFFECT 14
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 11
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Megadeth

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2 сен 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

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24 июн 2022 : 		 Новое видео MEGADETH

21 июн 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MEGADETH

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|||| 2 сен 2022

Новое видео MEGADETH



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"The Sick, The Dying… And The Dead!: Chapter III", новое видео группы MEGADETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Sick, The Dying… And The Dead!", выходящего второго сентября на Ume. Альбом будет доступен на кассете, CD, виниле и в цифровом варианте. На официальном сайте альбом будет доступен также в лимитированном варианте на двойном виниле с литографией и бонусным 7"EP с синглом "We'll Be Back", би-сайдом которого будет "The Conjuring (Live)".

Трек-лист:

01. The Sick, The Dying… And The Dead!
02. Life In Hell
03. Night Stalkers (feat. Ice T)
04. Dogs Of Chernobyl
05. Sacrifice
06. Junkie
07. Psychopathy
08. Killing Time
09. Soldier On!
10. Célebutante
11. Mission To Mars
12. We'll Be Back
13. Police Truck (DEAD KENNEDYS cover)
14. This Planet's On Fire (Burn In Hell) (Sammy Hagar cover) (feat. Sammy Hagar)








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