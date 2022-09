2 сен 2022



Новое видео MEGADETH



"The Sick, The Dying… And The Dead!: Chapter III", новое видео группы MEGADETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Sick, The Dying… And The Dead!", выходящего второго сентября на Ume. Альбом будет доступен на кассете, CD, виниле и в цифровом варианте. На официальном сайте альбом будет доступен также в лимитированном варианте на двойном виниле с литографией и бонусным 7"EP с синглом "We'll Be Back", би-сайдом которого будет "The Conjuring (Live)".



Трек-лист:



01. The Sick, The Dying… And The Dead!

02. Life In Hell

03. Night Stalkers (feat. Ice T)

04. Dogs Of Chernobyl

05. Sacrifice

06. Junkie

07. Psychopathy

08. Killing Time

09. Soldier On!

10. Célebutante

11. Mission To Mars

12. We'll Be Back

13. Police Truck (DEAD KENNEDYS cover)

14. This Planet's On Fire (Burn In Hell) (Sammy Hagar cover) (feat. Sammy Hagar)















+2 -1



просмотров: 364