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*Новое видео RAMMSTEIN 31
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 16
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 13
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 11
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Megadeth

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3 май 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

25 апр 2022 : 		 Видео с репетиции MEGADETH

14 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!»

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11 апр 2022 : 		 MEGADETH открыли тур

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4 апр 2022 : 		 Лидер MEGADETH рад возвращению James'a LoMenzo

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11 мар 2022 : 		 Лидер MEGADETH: «У нас есть план и мы его придерживаемся»

27 фев 2022 : 		 Басист MEGADETH на новом сингле MYRONE

21 фев 2022 : 		 DAVE MUSTAINE исполняет тему MEGADETH

13 фев 2022 : 		 DAVE MUSTAINE и JOHN MOYER исполняют MEGADETH

10 фев 2022 : 		 DAVE MUSTAINE исполняет тему MEGADETH

28 янв 2022 : 		 Новый альбом MEGADETH выйдет летом. Может быть

27 янв 2022 : 		 Урок от лидера MEGADETH

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17 дек 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет хит Нэнси Синатры

9 дек 2021 : 		 KIKO LOUREIRO: «Я мог бы сделать видео того, чему научился у членов MEGADETH»

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7 дек 2021 : 		 Первая раскраска MEGADETH

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Видео с репетиции MEGADETH



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Kiko Loureiro поделился новым видео с репетиции MEGADETH перед "The Metal Tour Of The Year", проходящим с LAMB OF GOD, TRIVIUM и IN FLAMES.

Сет-лист:

00:00 - Intro
00:17 - Soundcheck
02:07 - Trust - Cryptic Writings
05:36 - Symphony of Destruction - Countdown To Extinction
07:34 - Sweating Bullets - Countdown To Extinction
11:07 - Final








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