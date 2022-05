сегодня



Видео с репетиции MEGADETH



Kiko Loureiro поделился новым видео с репетиции MEGADETH перед "The Metal Tour Of The Year", проходящим с LAMB OF GOD, TRIVIUM и IN FLAMES.



Сет-лист:



00:00 - Intro

00:17 - Soundcheck

02:07 - Trust - Cryptic Writings

05:36 - Symphony of Destruction - Countdown To Extinction

07:34 - Sweating Bullets - Countdown To Extinction

11:07 - Final















просмотров: 219