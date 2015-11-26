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Megadeth

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16 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

15 мар 2021 : 		 Концертное видео MEGADETH 1992 года

5 мар 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

2 мар 2021 : 		 Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем

28 фев 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

28 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Злые рога Интернета впервые поднялись ещё в 90-е!»

27 фев 2021 : 		 В новый альбом MEGADETH войдёт кавер-версия

15 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH надеется на возвращение круизов

12 фев 2021 : 		 Вокалист MEGADETH в студии

7 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Не имеет смысла выпускать новый альбом в разгар пандемии»

28 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Dirk — звезда альбома!»

25 янв 2021 : 		 JAMES LOMENZO: «Играть в MEGADETH было сложнее всего»

21 янв 2021 : 		 DAVE LOMBARDO мог попасть в MEGADETH в 1987 году

21 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что новый альбом будет разнообразным

20 янв 2021 : 		 Лидер MEGADETH заработал новый пояс

18 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH сказал, что песня "Peace Sells" была сделана за пару часов

14 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Мы все — ветви METALLICA»

12 янв 2021 : 		 Лидер MEGADETH открыл название альбома. Возможно(е)

10 янв 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

30 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы всегда начинаем сет с... »

24 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

21 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Услышав первый альбом METALLICA, Dave взбесился»

11 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Идём неплохо!»

9 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Сейчас я куда лучший командный член, чем десять лет назад!»

3 дек 2020 : 		 Анонсирован документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH

30 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Новая музыка в новом году»
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Концертное видео MEGADETH 1992 года



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Концертное видео MEGADETH 1992 года с выступления в Hammersmith Apollo, Лондон, доступно для просмотра ниже.

MEGADETH Perform "Hangar 18" In London, England; Rare 1992 Video Unearthed



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