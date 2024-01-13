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KIKO LOUREIRO о причинах ухода из MEGADETH: «Люди, у которых нет детей, не поймут»



В новом интервью журналу Guitar World Kiko Loureiro спросили, что привело его к решению покинуть MEGADETH в конце 2023 года после девяти лет работы в группе. Он ответил:



«Всё началось с того, что я запланировал поездку домой в Бразилию. Последний раз я был там в 2019 году, перед пандемией; я дошёл до момента, когда решил: "Мне нужно навестить свою семью", и забронировал поездку на День благодарения в 2023 году, потому что MEGADETH никогда ничего не делают в это время.



Когда вы молоды, неженаты и у вас нет детей, вы думаете: "Чем больше концертов, тем лучше". Но моей дочери уже 12, и я хочу проводить с ней время. Я также хочу и выступать. Когда в 2015 году у меня начались выступления с MEGADETH, у меня были маленькая дочь и близнецы, которые только родились. Я постоянно боролся с осознанием того, что мне нужно гастролировать, но в то же время я хотел быть дома с детьми и женой. Так что вопрос: "Должен ли я быть рок-звездой, пока мои дети дома?" постоянно возникал. И чем больше моментов и важных дат я пропускал, тем сложнее мне было. В 2023 году всё стало ещё сложнее, особенно во время трёхмесячного летнего тура. В июне я обратился к Dave'y [Mustaine'y, лидеру MEGADETH] со словами: "Это уже слишком. Я не чувствую, что сейчас в нужном состоянии или настроении, чтобы выкладываться на 100 процентов". Мне было сложно это сказать, потому что я хотел играть, но я знал, что мне нужно быть дома. И, конечно же, Dave не ожидал этого. Мы только отыграли концерт во Флориде с MISFITS, и как раз после него я поговорил с Dave'ом. Потом приехал менеджмент MEGADETH, и я сообщил им, что не могу участвовать в сентябрьских концертах. Я предложил помочь найти замену и сделать всё необходимое, чтобы MEGADETH были готовы к работе».



Что касается того, почему он ушёл насовсем, а не на время, Kiko сказал:



«Моим предложением было не участвовать в сентябрьских концертах и помочь им найти замену, которой оказался Teemu Mäntysaari. Но потом у меня возникли кое-какие проблемы с детьми, мне пришлось обратиться с ними к врачу, и я почувствовал, что хочу быть дома.



И я понимаю — MEGADETH должны продолжать деятельность. Возможности выбирать, где и когда я буду играть, не будет. Я думал, что так могло бы быть, но всё вышло не так. Может быть, они подумали: "Kiko может появиться перед следующим туром и сказать то же самое", и я их понимаю. Поэтому я сказал им: "Я пойму, если вы посчитаете меня ненадёжным". Они спрашивали меня: "Ты уверен?" В конце концов мне пришлось взять себя в руки, потому что я знал, что мне нужно и хочется быть дома. Люди, у которых нет детей, не поймут, поймут лишь те, у кого они есть».







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