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Megadeth

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10 янв 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

30 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы всегда начинаем сет с... »

24 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

21 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Услышав первый альбом METALLICA, Dave взбесился»

11 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Идём неплохо!»

9 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Сейчас я куда лучший командный член, чем десять лет назад!»

3 дек 2020 : 		 Анонсирован документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH

30 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Новая музыка в новом году»

28 ноя 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Работаем каждый день»

27 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Всевышний познакомил меня с Dave'ом»

10 ноя 2020 : 		 Барабанщик MEGADETH заявил, что с Dave'ом Mustaine'ом «очень круто работать» в студии

7 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH заявил, что его всё ещё чмырят непрофессиональные басисты за игру медиатором

16 окт 2020 : 		 Drum-cam от бывшего барабанщика MEGADETH

15 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Между мной и Dave'ом есть химия»

14 окт 2020 : 		 Менеджер Ника Менцы крошит батон на лидера MEGADETH

8 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «У нас получилась классная пластинка»

7 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Мы сейчас заняты соло»

5 окт 2020 : 		 Гитарист WARRANT собирался в MEGADETH

5 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH — об иске басиста на 18,5 миллионов

2 окт 2020 : 		 DAVID ELLEFSON о предстоящем альбоме MEGADETH: «Песни просто потрясающие»

30 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE не будет писать песни про коронавирус

28 сен 2020 : 		 Новые вина от лидера MEGADETH

27 сен 2020 : 		 DAVID ELLEFSON — о выступлениях MEGADETH с гитаристом SLAYER

25 сен 2020 : 		 DAVE MUSTAINE — о споре насчёт авторства песен в MEGADETH

19 сен 2020 : 		 Лидер MEGADETH не знал, почему ему больно

18 сен 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы всем обязаны METALLICA»
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Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH



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Ранее неопубликованное видео исполнения бывшим барабанщиком MEGADETH Ником Менцой композиции "Holy Wars... The Punishment Due" " доступно ниже. Съемки проходили в марте 2014 года в Uberbeatz Studios, Seattle, Washington.

NICK MENZA - Watch Late MEGADETH Drummer Perform



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