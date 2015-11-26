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Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH



Ранее неопубликованное видео исполнения бывшим барабанщиком MEGADETH Ником Менцой композиции "Holy Wars... The Punishment Due" " доступно ниже. Съемки проходили в марте 2014 года в Uberbeatz Studios, Seattle, Washington.







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