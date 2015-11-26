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Megadeth

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12 фев 2021 : 		 Вокалист MEGADETH в студии

7 фев 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Не имеет смысла выпускать новый альбом в разгар пандемии»

28 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Dirk — звезда альбома!»

25 янв 2021 : 		 JAMES LOMENZO: «Играть в MEGADETH было сложнее всего»

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21 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH заявил, что новый альбом будет разнообразным

20 янв 2021 : 		 Лидер MEGADETH заработал новый пояс

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14 янв 2021 : 		 Басист MEGADETH: «Мы все — ветви METALLICA»

12 янв 2021 : 		 Лидер MEGADETH открыл название альбома. Возможно(е)

10 янв 2021 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

30 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Мы всегда начинаем сет с... »

24 дек 2020 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH исполняет MEGADETH

21 дек 2020 : 		 DAVID ELLEFSON: «Услышав первый альбом METALLICA, Dave взбесился»

11 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Идём неплохо!»

9 дек 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Сейчас я куда лучший командный член, чем десять лет назад!»

3 дек 2020 : 		 Анонсирован документальный фильм о бывшем барабанщике MEGADETH

30 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Новая музыка в новом году»

28 ноя 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «Работаем каждый день»

27 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Всевышний познакомил меня с Dave'ом»

10 ноя 2020 : 		 Барабанщик MEGADETH заявил, что с Dave'ом Mustaine'ом «очень круто работать» в студии

7 ноя 2020 : 		 Басист MEGADETH заявил, что его всё ещё чмырят непрофессиональные басисты за игру медиатором

16 окт 2020 : 		 Drum-cam от бывшего барабанщика MEGADETH

15 окт 2020 : 		 Басист MEGADETH: «Между мной и Dave'ом есть химия»

14 окт 2020 : 		 Менеджер Ника Менцы крошит батон на лидера MEGADETH

8 окт 2020 : 		 Лидер MEGADETH: «У нас получилась классная пластинка»
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Вокалист MEGADETH в студии



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Вокалист MEGADETH Dave Mustaine вернулся в студию для записи вокала для нового материала.

DAVE MUSTAINE Is Back In Studio Recording Vocals For New MEGADETH Album





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Exceptional


12 фев 2021, 00:38		Ну чо, здоровья мужику


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